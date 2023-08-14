【疫後復常】家庭快樂指數錄3.65分與去年相近　余榮輝：家長迫子女追進度令關係仍緊張

▲ 家庭教育學院調查發現，約8成受訪家長認為子女在疫情間情緒受影響，其中1成人更指子女幾乎每日情緒低落、抑鬱或絕望。（左二）家庭教育學院總監狄志遠、（右二）家庭教育學院副主席余榮輝。（梁凱婷攝）

疫後復常，惟學生精神壓力未獲舒緩。家庭教育學院調查發現，約8成受訪家長認為子女在疫情間情緒受影響，其中1成人更指子女幾乎每日情緒低落、抑鬱或絕望。調查亦指，親子關係及家庭快樂指數平均分分別為3.63及3.65分（以5分為滿分），與去年相近。家庭教育學院副主席余榮輝解釋，復常後，部分家長仍容許每周2至3日在家工作，另迫使子女追進度，以致親子關係依然緊張，變化不大。

家庭教育學院於上月18日至本月2日，電話訪問約1千名家長，發現分別超過8成受訪家長認為子女情緒在疫情間受到影響，當中約6成人更表示子女幾乎每天情緒低落、抑鬱或絕望；另有超過9成受訪家長認為對子女學習進度造成負面影響。調查亦發現，親子關係平均分為3.63，而家庭快樂指數則為3.65分，與往年評分相近。

最新影片推介

家庭教育學院總監狄志遠表示，復常後，家庭關係及學生情緒未見改善，形容為「進展不明顯」、「現象不理想」。余榮輝解釋，目前部分家長仍容許每周2至3日在家工作，故與子女之間的磨擦依然存在，包括就使用電腦問題發生爭執；另指中國人社會以學業為重，家長會迫使子女追趕落後的課程進度，以致親子關係依然緊張，變化不大。

就家長角度，余榮輝鼓勵他們多聆聽子女憂慮、鼓勵子女表達情緒，從中令他們感受到被受尊重及理解；同時能夠與子女制訂學習計劃，商討如何管理時間及安排日程，以追回落後的學習進度。同時，他亦建議學校舉辦壓力管理技巧培訓及情緒表達練習等工作坊。

另外，狄志遠建議當局成立關注學生精神健康的專責小組，制訂精神健康的篩查工具，按高、中及低風險的統一評分標準跟進個案。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷