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周潤發受傷後繼續跑步　發哥精神狀態似不如前令粉絲擔憂

娛樂 14:15 2023/08/14

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熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

發哥周潤發在上月28日出席香港大學舉辦的講座，暢談他的電影與人生，當日共有300多位同學出席，相當熱鬧。
 
可是，發哥在出席講座前一天卻在跑步時發生意外，雙手手掌多處被石頭𠝹損流血，更因為側身落地，令左邊身第四條肋骨出現骨裂，而發哥為信守承諾，當日負傷仍堅持到場，不過當日表示無論笑或咳甚至用力些呼吸都感到痛楚，而且醫生已千叮萬囑，要暫停跑步運動兩個月。

【別叫我“賭神”】周潤發帶傷到港大出席學生座談會　發哥裂肋骨：笑同咳都好痛

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發哥被「野生捕獲」

不過，要喜歡跑步的發哥停下來似乎不容易，近日有網民「野生捕獲」發哥，表示：「剛好遇見了運動完的發哥，直接就跟我們合照！太棒了！」

發哥一如過往，自己負責拿手機與粉絲自拍合照，從相中所見發哥依然穿一身黑衫黑褲，因為戴住口罩只露出臉的上半，可是精神似不如過往，而在一張相中，發哥扶住扶手落樓梯，步履以不及以前穩，由此令一些粉絲擔心，並希望發哥早日完全康復。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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