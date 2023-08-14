【公屋政策】黃碧如倡上調免審查年齡至65歲　免影響公屋流轉

▲ 房委會主席黃碧如。（資料圖片）

因應本港人口老化情況嚴重，房委會委員黃碧如認為，當局應檢討公屋長者戶免入息資產審查的門檻，由目前60歲提升至65歲，以免長遠影響公屋流轉。

翻查資料，目前約4分1公屋住戶為60歲以上「全長者戶」。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如於電台節目表示，當局應檢視現時年滿60歲或以上的全長者公屋住戶，獲豁免入息及資產審查的做法，建議將年齡要求提高至65歲，以免影響公屋流轉的持續性。

黃碧如今於電台節目上指，近年公屋供應與輪候者需求落差頗大，人口老化同時愈趨嚴重，加上現今社會不再視60歲為老年，大部分60至65歲的人士仍有工作能力；又指若是富戶，基本上應支付倍半或雙倍租金，甚至遷出單位。因此她表示，將年齡門檻調高至普遍市民退休年齡的65歲較為合理，有助減少受政策改動影響的人數，並強調並非要趕走現有住戶，只希望在現時公屋資源珍貴、供求不平衡的情況下，公平合理地分配公屋單位。

黃碧如亦表示，收緊要求並非代表不敬老，或者不尊重以往對社會有貢獻的人士，但人口急劇老化下，90歲以上的長者比比皆是，並引述統計指，目前本港有約3成人口達60歲或以上，預料10年後相關人口比例會再多16%。因此她認為，若60歲全長者戶能夠獲豁免審查，有機會對將來公屋流轉的持續性造成很大影響。

被問及若調整年齡限制會否「牽一髮動全身」，甚至影響其他政策，黃碧如則表示，若檢視結果認為安排可行，能夠僅提高相關獲豁免年齡，無須更改其他政府寬免措施或優惠的受惠年齡。她又指，即使作出調整，亦不代表公屋住戶年滿60歲後，便須遷出單位，稱有關長者戶會與其他住戶的安排一致，若申報後的資產及入息超出上限，屆時才須搬離單位；另指退休時提取的強積金，不會影響資產審查。

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記者：梁凱婷