【父愛偉大】養父彌補養女沒媽媽的遺憾　變身「母親」驚喜出席學校活動送暖

▲ 泰國一名養父擔心女兒因沒媽媽自卑，決定變身「母親」出席學校活動，為女兒送上驚喜。

父愛偉大！一名泰國單身男子收養了一名女孩，對她視如己出，關懷備至。由於8月12日是泰國的母親節，學校舉辦了母親節活動，養父為免女兒因為「沒媽媽」而感到自卑或尷尬，暖心的他竟然穿上裙子扮「母親」出席，為愛女送上驚喜，成為全場焦點。

現年48歲的小學教師祖伊，在泰國母親節當日在社交平台以「為了你，母親節我也可以是母親」為題發文，並附上一張他穿上裙子、戴上假髮，打扮成「媽媽」模樣出席學校活動的照片。

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瞞着養女「母親」造型現身

祖伊表示，養女克琳在他任教的甘亨碧府一所小學就讀三年級，12日當天正值學校舉辦母親節活動，之前克琳曾半開玩笑問他︰「應該到哪裏找媽媽來參加？」單身的他聽後頓時百感交集。其實祖伊自從決定收養克琳後，便將她視如己出，更處處顧慮到孩子的內心感受︰「我不想讓孩子每年到了母親節，都因為沒有母親出席活動而感到自卑。」為免愛女因為沒母親而感到自卑，他決定父當母職，扮演「好媽媽」這個角色。

活動當日，祖伊穿著黑白格子連衣裙、戴上長長的假髮，靜靜地坐在前排母親欄的椅子上，一直被蒙在鼓裏的克琳發現養父「驚喜登場」，即開心地飛撲到「母親」懷裡，場面極為溫馨。其實祖伊明知自己的「媽媽」造型必定會成為全場焦點，但他卻一點也不覺得尷尬，他更直言這是源於對女兒的愛護。

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養女盼父親找到最佳伴侶

父親的暖心行動令女兒深受感動，克琳說這樣的父親非常美麗又可愛，更感恩父親變成「母親」，讓自己可在母親節中向他盡孝道，更笑言希望父親將來可以再結婚，為她找個媽媽就更好了。

祖伊的照片在網上瘋傳，獲網民盛讚他是一位好父親，「親生父親也未必做得到」、「慈祥的養父」、「相信父親這個角色對於女兒來說，是能扮演著給予她心裡上支持重要的角色。您已做到了！而且做的很棒很出色。」

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責任編輯：王明芳