【夫妻關係】供太太讀博士助升主管照顧殘障兒　人夫揭妻不忠：22年婚姻被當僕人

▲ 有台灣人夫上網呻，對老婆22年的付出，最後對方竟當他「僕人」。

一段婚姻，一個不停付出，另一個卻老馮不理，裂痕只會有增無減！有台灣人夫上網發文，呻結婚22年，包辦家庭開支，更要照顧殘障兒，並供老婆讀完博士學位，豈料太太升主管後，不停結識異性，並拒與人夫有任何親密行為，人夫不忿提離婚卻遭拒絕，「她覺得我是一個好僕人！」

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該台灣人夫日前在Facebook群組「匿名2公社」發帖，分享自己22年的婚姻生活，後悔當初單純的想法，令他痛苦不已！他表示，年輕時自己條件不錯，與前女友分手後，有不少機會結識更好的另一半，不過當年太太直接向他表白，

很多人說她很喜歡我，我想有人喜歡就夠！

兩人很快就結婚，後來生了兩個相隔7年的小孩，但大仔有語言障礙，人夫花了10年時間去照顧老大做語言跟職能治療。

22年的付出

人夫續指，這二十幾年，太太沒有怎樣做過家務，沒掃過地，沒為家人煮過幾次飯，全家出國2、30次旅行 ，機票、酒店、食物花費都是他出錢，買樓買車，大部份也是由他出錢，

買房，我出2/3，買好幾架車，每架我都全出或是我出了一半以上，她在這段時間去讀書拿博士、碩士， 花了7年，這7年不用說 ，家事都是我處理， 應該說22年來家事都我處理。

在2009年，人夫發現太太跟一個男學生有一些（超過）的談話 ，那時她才33歲。從此之後，太太不單對他加重防範，而且再也不跟他有任何親密行為， 手機也不讓他查看，連想借用她舊的電話也不肯。這幾年，她當了主管可能自覺地位提高很多，說話中充滿了高位的優越感，

我是覺得無聊，因為我也當主管，什麼國內政府官員國內外大學者，我也認識不少，我也不是nobody!

隱藏已婚身份

後來，人夫無意地發現太太的Facebook已有5年沒有放他的照片，都是放一些官方照片，她說是公務使用，沒必要放老公的照片，她也不想讓人在Facebook看到她有家庭。太太不想在Facebook曬家庭照，但卻被人夫發現她偷拍一個男同事的單獨照， 然後放Facebook ，令他有感到不滿，

後來我發現她從來沒有停止喜歡男生，只要帥的都愛，而小鮮肉誰不愛，然後私下聯絡。

老公還是僕人

人夫慨嘆自己的角色就是幫她顧家，她要發展自己的人脈，自己的慾望，但同時也需要他。人夫忍無可忍，向她提出離婚快1年了，但太太不答應，人夫覺得對方不答應的原因是他可以當一個好僕人 ，讓她在外面可以發展一切，

因為我就是僕人，也只是僕人，現在我老了，才清楚她有多自私自利。我花了一輩子的金錢、精力 ，沒想到她就這樣子對我。

最近，人夫的媽媽搬來跟他們一起住，因為她行動不便 ，又有失智需要他的照顧，因此人夫變成下班後的看護，要照顧老小，惟太太也無視奶奶的存在，繼續過她隨興的生活，而且從早上6時許到晚上11、12時都在傳訊息，只要是醒著就一直跟人聊天，問她就說是公事。

我也在學界工作，我當主管20年，我也不會這樣。我覺得我該走了，我也會累，只是走了又如何，我的生命是為別人而活，她只為自己，這樣的人生，對我有意義嗎？

網民勸離婚

貼文一出，即引起熱議，大批網民勸他離婚過新生活，「離婚吧！為自己而活」、「先想辦法收集證據在做離婚的後續吧」、「離婚請看護照顧母親，你照顧孩子」、「現在開始為自己而活吧！」。

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責任編輯︰王明芳