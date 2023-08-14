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【襲擊男童】疑襲擊13歲男童致視網膜脫落　35歲男義工被控傷人准保釋9月再訊

社會 14:28 2023/08/14

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疑襲擊13歲男童致視網膜脫落，35歲男義工被控傷人准保釋9月再訊。（資料圖片）

13歲男童日前疑在一所宗教學校內背錯《可蘭經》而遭掌摑，涉案35歲巴基斯坦籍男義工被控傷人罪，今（14日）被解往東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至9月25日再訊，待警方再一步調查及索取男童的醫療報告，被告准釋候訊，其間不得重犯案發現場及接觸控方證人。

被告Khan Shahzad（35歲），報稱無業，被控於2023年8月5日，在鰂魚涌英皇道益發大廈地下Madrasa Taleemul Furqan Islamic Union非法及惡意傷害X。

控方申請押後至9月25日再訊，待警方再一步調查及索取男童的醫療報告，並反對被告保釋。於裁判官詢問下，控方指被告並非學校導師，只是義工。另外，辯方申請保釋獲批，被告准保釋候訊，其間不得離港及接觸控方證人，不得重返案發現場，須交出旅遊證件和每周往警署報到3次。

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記者：陳曉欣

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