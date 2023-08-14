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【印傭收費】印傭增收「招聘費」疑團未解　仲介公會稱仍會轉介僱主

社會 14:55 2023/08/14

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(資料圖片)(陳國峰攝)

印尼政府計劃落實「印傭零收費」，亦即將轉介4-5千元招聘費予僱主。不過勞工及福利局局長孫玉菡上周五指，與印尼駐港署理總領事會面約一小時，會上得到印尼方面澄清，本港僱主招聘印傭的收費架構不變。

不過事件再有新進展。印尼勞工中介公會副主席伍斯傑向傳媒表示，勞工及福利局局長孫玉菡早前指收費架構不變，僅是指外傭的來回機票、身體檢查費用、保險費，以及由原居地前往印尼機場的交通費的「聘用費」，而「招聘費」仍然會轉嫁至僱主。

伍斯傑解釋，印尼勞工中介公會，早前與「印尼人力資源中心工會」開會，對方轉述印尼移工保護局表示、堅決推行「零收費」條例，指由於外傭屬非技術勞工，認為他們最好應該不用支付費用；至於相關費用由哪方承擔，由於屬商業行為，因此局方不會規管，意味費用一定會轉嫁至僱主。

印尼移工保護局長早前來港。他表示同意，並指自己稍後來港時，亦會召開記者宣布措施，但沒有說明具體時間。

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責任編輯：陳展棋 

 

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