【香港小姐2023】一文看盡16位佳麗泳裝相　姜依宁手臂現瘀痕莊子璇出疹入院後首現身

▲ 16位佳麗換上泳裝見傳媒。

《2023香港小姐競選》今日（8月14日）於將軍澳一酒店舉行候選佳麗泳裝記者會，16位佳麗穿上色彩豔麗比堅尼現身記招，這次也是今屆港姐首次以泳裝見傳媒。

原定大會安排一眾佳麗到5樓泳池進行拍攝，由於天氣變差的影響，故取消了泳池的環節，直接在1樓宴會廳見傳媒以及進行訪問。

16位佳麗為：1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈。

佳麗泳裝率先睇：

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陳怡名緊張周身郁

在昨日（8月13日）自爆因壓力而出疹入院的莊子璇（Hilary），以及疑因也是受壓力而把合個人IG清零空的陳怡名（Zora）皆有出席活動。可是陳怡名較緊張，行出台時有點不自然更不斷郁來郁去，司儀陸浩明也忍不住提她不要再郁。

至於Hilary笑容滿臉，充滿自信，現場所見她身上未見有紅疹，反而8號姜依宁手臂出現大撻瘀痕。

而圍郭珮文及胡睿涵向來身材成焦點，當中郭珮文用頭髮遮住胸部，記者要求撥開也依然拒絕，大方「讓賽」。

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記者：陳曉柔