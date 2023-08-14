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【香港小姐2023】潘明璇戒Pizza操腹肌減近7磅　郭珮文有壓力胡睿涵戒零食【多圖】

娛樂 17:02 2023/08/14

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熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

最豐滿三大佳麗同場較量。

《2023香港小姐競選》今日（8月14日）於將軍澳一酒店舉行候選佳麗泳裝記者會，16位佳麗穿上色彩豔麗比堅尼現身記招，這次也是今屆港姐首次以泳裝見傳媒。

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最豐滿三大佳麗

當中6號胡睿涵、9號潘明璇及16號郭珮文身材最豐滿，三位佳麗一同接受TOPick訪問。

9號潘明璇（Michelle）表示為了今日的泳裝活動，最近積極跑步做運動，同時飲用大量水、咖啡及茶，希望可以幫助消腫，她說：「同埋努力練腹肌，望落會好睇啲。（減咗幾多？）暫時減咗差唔多3kg，希望可以再減多2kg。」

她笑言最近沒有吃pizza，乖乖戒口：「緊張但好興奮，同埋睇到女仔好弗，身形都好好，睇到佢哋之後更加要做運動。」

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郭珮文狂吃減壓

相反，16號郭珮文（Juliana）則沒有戒口，直言有壓力便想進食減壓：「有壓力就想食嘢，最近兩日稍為注意吓飲食。」Juliana得天獨厚，簡單戒口兩天便擁有這副無懈可擊的身形：「平時喺屋企做深蹲。（著泳衣見傳媒大壓力嗎？）冇好大感覺，之前試過，只係換咗套泳衣。」

佳麗中年紀最輕的6號胡睿涵（Hanna），表示最近減少吃零食，多吃蕃茄等有益蔬菜，更自信稱已：「令腰線也出番嚟！」

左起：16號郭珮文、9號潘明璇、6號胡睿𠗙（陳慧安 攝）

提到莊子璇疑壓力爆煲出紅疹入院，問到會否怕訓練太辛苦而病倒？Hanna自言身體較強壯，平日睡眠質素好，甚少生病：「唔會，心態最重要，放鬆就唔會覺得辛苦。」

而Michelle則表示有進食維他命C，以及多吃生果、蔬菜等，希望自己以最佳狀態示人。至於Juliana就透露最近瞓得少，擔心抵抗力低容易病。

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記者：陳曉柔

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