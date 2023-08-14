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【隨機傷人】深水埗𠝹傷男途人　無業男認蓄意傷人判醫院令4個月

社會 15:41 2023/08/14

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50歲無業男涉於2022年在深水埗以𠝹刀𠝹傷男途人後頸，今（14日）於區域法院被判醫院令4個月。（資料圖片）

50歲無業男涉於2022年在深水埗以𠝹刀𠝹傷男途人後頸，被捕後稱「心情唔好」而隨機𠝹人。患精神分裂症男子早前承認1項有意圖而傷人罪，今（14日）於區域法院被判醫院令4個月。法官指傷者不知就裡遇襲，控罪嚴重，但考慮被告精神問題故判處被告接受治療。

被告何繼英（50歲，無業），承認1項有意圖而傷人罪。案情指，被告在2022年1月23日晚上，在深水埗桂林街與大南街交界從後用𠝹刀割男事主的後頸兩次。被告在警誡下承認「我心情唔好先揾人𠝹」，隨機𠝹人。

辯方求情指，被告已離婚，目前獨居。與被告接觸的義工撰寫求情信指，被告稱居住環境差，常被蝨咬致壓力大，被告又稱藥物有副作用而拒吃藥。

暫委法官韋漢熙判刑時指，傷者沒有挑釁被告，不知就裡地遭被告沒有徵兆下襲擊，控罪非常嚴重。

法官引述精神科報告指，被告於2004年確診精神分裂症，案發前1年被告曾因幻聽和妄想襲擊人需要服藥，於案發前2個月起沒有如期覆診；被告向精神科醫生稱自己沒病，指自己情緒低落才𠝹人，以改善情緒；醫生指被告作出嚴重暴力行為的風險甚高，建議判處醫院令。法官接納被告因精神紊亂犯案，按醫生建議判被告在小欖精神病治療中心接受4個月治療。

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記者：陳曉欣

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