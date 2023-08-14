  • 31°C
香港時間 : 2023814日 (週一) 17:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐2023】莊子璇出院即換泳衣現身記招　Hilary服藥+調整心態控制病況

娛樂 17:21 2023/08/14

分享：

分享：

熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

TVB年度盛事《2023香港小姐競選》總決賽將於8月27日舉行，一眾候選佳麗齊齊換上泳裝會見傳媒，展露修身成果。

15號佳麗莊子璇（Hilary）昨天（8月13日）凌晨時分曾自爆突然入院，她接受TOPick訪問表示會繼續服藥及調整心態，希望不會再出現敏感的情況。

【香港小姐2023】莊子璇凌晨突然入院　大熱佳麗承認壓力爆煲

點擊圖片放大
+6
+5

莊子璇剛出院

剛剛出院的莊子璇受訪說：「今日好返好多喇，本身嚴重一啲，全身紅晒，條腰最嚴重。塊面都腫到馬騮屎忽咁，（皮膚）急性過敏。醫生話主要係免疫力低咗，同埋壓力太大，導致突然間咁。」

問到是否受訓引致壓力大？她回應：「我覺得（訓練）還好，唔係話好攰，可能係潛在嘅壓力，但做得呢行都要面對呢啲嘢，未試過咁跨張。平時紓緩壓力就係食嘢，但𠵱家又唔食得嘢。」

【香港小姐2023】莊子璇被指巴結幕後惹佳麗不滿　「翻版IU」無懼是非賣萌慰粉絲【多圖】

最新影片推介：COLLAR專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪

莊子璇調整心態

同時，莊子璇直言怕再度出現敏感的情況：「盡量Keep住食藥，開咗6日藥，希望6日後唔好再返發。其實今日先啱啱調整好心態，之前試過隻腳敏感，但冇咁誇張。」

而且她透露：「啱啱起嗰陣真係好驚，之前試過隻腳敏感，但冇咁誇張，得幾點紅，都係兩星期先消。好擔心今次呢個咁誇張，可能更加耐先消，都好彩打針之後就即刻退咗好多。」

（陳慧安 攝）

莊子璇續說：「其實佢（醫生）叫我今日都繼續留院，不過我都想出院。住咗兩日院。屋企人好緊張，係咁問我有冇事。」

她又感恩稱：「都好彩，Thanks God！打完之後都退咗。都擔心㗎，飲食都會注意一下。啱啱唔小心食咗隻蝦餃，都即刻吐返出嚟。（平時會做運動？）不嬲都冇咩做運動。」

記者：陳曉柔

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【香港小姐2023】一文看盡16位佳麗泳裝相　姜依宁手臂現瘀痕莊子璇出疹入院後首現身
今日 16:53
【香港小姐2023】一文看盡16位佳麗泳裝相　姜依宁手臂現瘀痕莊子璇出疹入院後首現身
【香港小姐2023】潘明璇戒Pizza操腹肌減近7磅　郭珮文有壓力胡睿涵戒零食【多圖】
今日 17:02
【香港小姐2023】潘明璇戒Pizza操腹肌減近7磅　郭珮文有壓力胡睿涵戒零食【多圖】
【香港小姐2023】莊子璇凌晨突然入院　大熱佳麗承認壓力爆煲
16:40 2023/08/13
【香港小姐2023】莊子璇凌晨突然入院　大熱佳麗承認壓力爆煲
【香港小姐2023】莊子璇出動「男友視覺」俘虜粉絲　被封「翻版IU」靠可愛突圍【多圖】
19:22 2023/08/02
【香港小姐2023】莊子璇出動「男友視覺」俘虜粉絲　被封「翻版IU」靠可愛突圍【多圖】
【香港小姐2023】莊子璇被指巴結幕後惹佳麗不滿　「翻版IU」無懼是非賣萌慰粉絲【多圖】
10:12 2023/08/04
【香港小姐2023】莊子璇被指巴結幕後惹佳麗不滿　「翻版IU」無懼是非賣萌慰粉絲【多圖】

你可能感興趣

【香港小姐2023】一文看盡16位佳麗泳裝相　姜依宁手臂現瘀痕莊子璇出疹入院後首現身
今日 16:53
【香港小姐2023】一文看盡16位佳麗泳裝相　姜依宁手臂現瘀痕莊子璇出疹入院後首現身
【香港小姐2023】潘明璇戒Pizza操腹肌減近7磅　郭珮文有壓力胡睿涵戒零食【多圖】
今日 17:02
【香港小姐2023】潘明璇戒Pizza操腹肌減近7磅　郭珮文有壓力胡睿涵戒零食【多圖】
【香港小姐2023】莊子璇凌晨突然入院　大熱佳麗承認壓力爆煲
16:40 2023/08/13
【香港小姐2023】莊子璇凌晨突然入院　大熱佳麗承認壓力爆煲
莊子璇 娛樂人物職業 香港小姐 TVB 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
15:55 2023/08/13
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【窮遊香港】內地男來港窮遊教「0蚊過夜」 激讚1地方有冷氣+叉電+水飲
17:22 2023/08/13
【窮遊香港】內地男來港窮遊教「0蚊過夜」 激讚1地方有冷氣+叉電+水飲