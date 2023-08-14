【香港小姐2023】莊子璇出院即換泳衣現身記招　Hilary服藥+調整心態控制病況

TVB年度盛事《2023香港小姐競選》總決賽將於8月27日舉行，一眾候選佳麗齊齊換上泳裝會見傳媒，展露修身成果。

15號佳麗莊子璇（Hilary）昨天（8月13日）凌晨時分曾自爆突然入院，她接受TOPick訪問表示會繼續服藥及調整心態，希望不會再出現敏感的情況。

【香港小姐2023】莊子璇凌晨突然入院 大熱佳麗承認壓力爆煲

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莊子璇剛出院

剛剛出院的莊子璇受訪說：「今日好返好多喇，本身嚴重一啲，全身紅晒，條腰最嚴重。塊面都腫到馬騮屎忽咁，（皮膚）急性過敏。醫生話主要係免疫力低咗，同埋壓力太大，導致突然間咁。」

問到是否受訓引致壓力大？她回應：「我覺得（訓練）還好，唔係話好攰，可能係潛在嘅壓力，但做得呢行都要面對呢啲嘢，未試過咁跨張。平時紓緩壓力就係食嘢，但𠵱家又唔食得嘢。」

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莊子璇調整心態

同時，莊子璇直言怕再度出現敏感的情況：「盡量Keep住食藥，開咗6日藥，希望6日後唔好再返發。其實今日先啱啱調整好心態，之前試過隻腳敏感，但冇咁誇張。」

而且她透露：「啱啱起嗰陣真係好驚，之前試過隻腳敏感，但冇咁誇張，得幾點紅，都係兩星期先消。好擔心今次呢個咁誇張，可能更加耐先消，都好彩打針之後就即刻退咗好多。」

▲ （陳慧安 攝）

莊子璇續說：「其實佢（醫生）叫我今日都繼續留院，不過我都想出院。住咗兩日院。屋企人好緊張，係咁問我有冇事。」

她又感恩稱：「都好彩，Thanks God！打完之後都退咗。都擔心㗎，飲食都會注意一下。啱啱唔小心食咗隻蝦餃，都即刻吐返出嚟。（平時會做運動？）不嬲都冇咩做運動。」

記者：陳曉柔

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