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【居屋2023】今日截止申請　無殼蝸牛湧樂富房委會遞表

社會 15:53 2023/08/14

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熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

今期居屋及白居二今晚7時截止申請。（黃傑偉攝）

今期居屋及「白居二」今晚（14日）7時截止申請，可經網上交表，或到樂富房委會客務中心交表。

房委會最新收到近11萬份申請，反應較過去數年逾廿萬申請比較，明顯較遜色，勢創2015年以後申請宗數新低。房委會資助房屋小組成員梁文廣表示，對入表量感到「跌眼鏡」，估計市民近期見樓價呈向下走勢，購買居屋的取態較以往審慎。

他又提到，有私人發展商在油塘推出低價新盤，部分單位呎價低於1.4萬元，很貼近居屋價位，或令市場憧憬私樓走勢續走下坡，還有白表家庭也能買得起私樓，都會削弱市民認購居屋的意慾。

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莊氏夫婦今日到樂富房委會交表，他們都是退休人士，居於元朗水邊圍邨，希望以綠表入紙，心儀居所附近的朗天苑，預算首期斥資數十萬元，希望揀到2房單位。

廖小姐任職化妝師，有名兒子讀小學二年級，第一次抽居屋。她透露，沒有經濟能力負擔私人樓，自己居住於土瓜灣母親住所，希望以數十萬首期，買入啟悦苑細單位與兒子自住。

余生任職飲食業，租住深水埗一單位，家中有2名小朋友，因買不起私人樓宇，本身亦有排公屋多年仍未獲批，居屋已先後抽6至7次，希望可以抽中啟德啟悦苑，希望可以為下一代解決居住問題。

邱小姐任職售貨員，家住深水埗海麗邨，家中有2名兒子，因兒子長大4人單位不夠住，房署未能合資格轉大單位，已先後抽6至7次居屋，上一期抽中，但無奈只有細單位揀。她希望今次可抽中啟悦苑，預算以數十萬元首期，希望可購置大單位自住。

今期居屋有6個屋苑，一共9,154個全新單位，包括啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑、屯門兆翠苑及元朗朗天苑，市價62折出售，預計今年第四季攪珠，明年第一季揀樓。

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記者：黃傑偉

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