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【回鄉證】工聯會助約300名長者續證　黃國：仍有約100萬人將到期未續領

政治 15:59 2023/08/14

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工聯會今日於中旅社的旺角臨時證件服務中心提供特別服務。（工聯會fb圖片）

內地出入境管理局延長部分過期回鄉證的有效期至年底。工聯會今日於中旅社的旺角臨時證件服務中心提供特別服務，包括幫助長者網上預約、填表及安排旅遊巴接送約300多人到中心。

工聯會指出，在過去數月，收到不少市民辦理回鄉證的求助。工聯會除了派出義工協助長者進行網上登記等工作，亦在全港各區安排多站專車，接載市民到中旅社申請續證。

工聯會理事長、立法會議員黃國表示，今年上半年本港有約65萬人成功換證，但截至今年底，仍有大約100萬張回鄉證過期。為避免年底再次出現辦證人潮，他呼籲市民善用資源，不要「臨急抱佛腳」，提早上網預約續證，方便大家往來內地。

工聯會副會長謝愛紅稱，收到不少會員因不懂網上申請，故希望工聯會可以協助辦證，她指今次發揮了工聯會的優勢，發動工會、地區服務處、議員和義工團結合作精神，為需要會員提供適切協助。

工聯會冀中央考慮取消「黑碼」

另外，近日社會有聲音希望取消過關時需登記的「海關健康申報」（黑碼），黃國指，由於口岸網絡信號較差，加上大部份長者不太熟悉智能手機操作，他們在填寫黑碼時頻生問題，對長者帶來不便。工聯會期望中央考慮取消黑碼，以及延長過關時間和開放更多關口24小時通關，便利市民往返兩地。

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記者：戴朗希

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