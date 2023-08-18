【告別長新冠】科研權威突破 專利紫花香茅 4週修復肺細胞

不少人感染新冠肺炎後，呼吸道和肺部都會首當其衝受到影響。當肺功能轉差甚至出現衰竭時，服用含有黃酮類的天然草本，有助減輕肺部發炎反應，阻止肺纖維化，避免急性肺損傷。源自台灣的東森「鋅C望」就是一款專門針對新冠及改善上呼吸道的天然草本保健品，配方含黃酮類成分的紫花香茅萃取物，結合可提升免疫系統的維他命C加鋅，不含中藥成分，適合男女老幼及任何體質服用。

紫花香茅萃取物 改善「長新冠」肺弱

大江生醫耗時約3年研究的紫花香茅萃取物，含有黃酮類成分，而紫花香茅萃取物亦曾榮獲日內瓦發明展大獎，經細胞實驗證實具有改善肺上皮細胞的創傷修復能力，同時有助抑制肺組織分泌促發炎細胞激素，與促其表現E鈣黏蛋白 （E-cadherin）等數據顯示正向表現，並能抑制醣化蛋白質AGEs生成，最終達到減少肺組織損傷、抗發炎及阻止肺纖維化的功效。紫花香茅萃取物對改善咳嗽痰多、呼吸不順亦十分有效，是抵抗病毒、舒緩炎症反應和改善「長新冠」肺弱的好幫手。

▲ 紫花香茅萃取物為含有黃酮類的天然草本，一家大小、男老幼均適合服用。

東森「鋅C望」另一重要成分為維他命C及鋅。根據美國國衛院與哈佛醫學院的新冠指引，以及各大期刊和專家學者累積約有180篇論文，皆提到維他命C加鋅可以強化免疫系統。

攝取維他命C及鋅 有效提升免疫力

「維他命C」為啟動人體免疫細胞的關鍵成分，適量補充可抗氧化、抗發炎、提升體內免疫力，預防上吸呼道疾病；「鋅」則常用於治療感冒或呼吸系統疾病。有研究發現，兒童上呼吸道感染時，補充足量鋅可縮短病情、減少病毒量。維他命中的鋅更可抑制RNA聚合酶和病毒複製的能力，並能將冠狀病毒感染局限於上呼吸道，阻止病毒進入血液及隨靜脈擴散到身體各處。根據西班牙一項研究，新冠肺炎患者入院時，體內鋅的血液單位濃度每升高一個單位，就可降低7%死亡風險，由此可見鋅的確是維持人體健康的重要元素。

▲ 有研究發現，兒童上呼吸道感染時，補充足量鋅可縮短病情、減少病毒量。

由台灣東森及台灣生化科技龍頭大江生醫聯手推出的「鋅C望」，一包3公克就含有維他命C和鋅兩大元素，能為身體提供雙重保護力，同時添加了獲得「2019瑞士日內瓦國際發明展銅獎」的專利紫花香茅萃取物，4星期有助修復肺部細胞達30%，特別適合新冠康復者調理肺部功效。

▲ 「鋅C望」產地源自台灣，由台灣東森及台灣生化科技龍頭大江生醫聯手推出。

同時，「鋅C望」更配合以下四大高效成分，能提升細胞修復力、免疫力和抵禦力，全方位守護你和家人的健康：

沙棘萃取物：沙棘果實入藥具有止咳化痰、健胃消食、活血散瘀之功效。現代醫學研究，沙棘可降低膽固醇，緩解心絞痛發作（如心肌炎徵狀），還有防治冠狀動脈粥樣硬化的作用。

接骨木莓萃取：接骨木莓含有豐富生物類黃酮、鈣、磷、維他命A、B、C和花青素等；並含生物類黃酮，能強化細胞膜和抑制感冒病毒的複製，在預防病毒入侵方面有顯著作用。

藍莓：富含花青素，具抗氧化、抗過敏功效，有效保護腦神經不被氧化、穩定腦神經組織的功能，對腦霧狀況具舒緩作用。

黃金莓萃取：含有豐富維他命B、蛋白質、膳食纖維，具調節新陳代謝功效。

▲ 「鋅C望」一包3公克含有維他命C和鋅兩大元素，同時添加紫花香茅萃取物，特別適合新冠康復者調理肺部功效。

具八大功效 男女老幼適用

「東森鋅C望」同時具有以下八大功效，包括改善長新冠後遺症、修復肺部細胞組織、全面提升免疫力、提升肺功能、減輕咳嗽、改善呼吸道過敏、預防中招，以及減輕二次中招機會。

「東森鋅C望」適用人士包括，新冠感染人士、新冠康復者、「長新冠」後遺症人士、長期咳嗽、氣喘人士、氣管敏感人士、免疫力較差人士、較容易生病人士、長期吸煙者。如屬孕婦、授乳中或對以上成分過敏者，請先徵求醫生建議。建議用量方面，老人、成人: 每日1包，小童6-12歲以下每日半包，可直接入口服用、或開室溫水沖服。

「東森鋅C望」現於草莓網、屈臣氏門市及網站有售。

▲ 「鋅C望」小包裝方便服用，可直接入口服用，亦可以開室溫水沖服。

（特約）