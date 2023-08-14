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赴戶外視察　議員顏汶羽靠一「法寶」降溫？

政治 16:17 2023/08/14

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赴現場視察的顏汶羽，身穿一件看似很厚的背心。(顏汶羽fb圖片)

天氣炎熱，户外工作特別辛苦，立法會議員也不時要到戶外視察，其中，民建聯立法會議員顏汶羽就有一「法寶」，助他降溫。

話說，顏汶羽今日赴藍田連德道視察，了解擴闊工程的新方案。土木工程拓展署提到，新方案可以大大縮減爆石工程時間，如確立採用就可以在2025年完工。顏汶羽認為，對於連德道附近的興田邨、康華苑居民來講，新方案可以減少噪音同塵埃影響。

為何赴現場視察的顏汶羽，身穿一件看似很厚的背心？原來，顏汶羽解釋，該背心是風扇背心，是早前他參觀防中暑展覽時，曾經試着，一穿上身就覺得透心涼，於是立刻買，想看看戶外工作時，能否降溫。他今日第一次戶外「實測」，稱效果不錯，指「平日我視察完已汗流浹背，成件衫濕晒，今次視察後個人仍然幾乾爽！」

顏汶羽希望，僱主可以多購買這類防暑產品給員工，勞工處亦可參考職安局「中小企便攜風扇資助計劃」，資助中小企因應需要購置不同防暑產品。

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撰文 : 傅流螢

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