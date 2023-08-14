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【小紅書熱傳】香港酒樓月薪4.5萬聘洗碗工？　網民突破盲點：會洗到崩潰

健康 16:28 2023/08/14

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小紅書用戶分享，有香港酒樓以「包月」4.5萬元招聘洗碗工。

香港地筍工難求。近日有小紅書用戶分享，指發現有香港酒樓以「月薪」4.5萬元招聘洗碗工，讓他大感震驚，直言「這洗的得是什麼碗」，不過有網民看過帖文後突破盲點，表示工作絕不輕鬆。

最新影片：

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該名小紅書用戶日前以「香港洗碗工月薪4萬5？」為題發文，指看到有酒樓聘請洗碗工，列明包月45000元，時薪80元，形容洗碗工能有如此高的薪金相當「炸裂」，「一度懷疑自己看錯了，這洗的得是什麼碗」。

（小紅書圖片）

帖文一出引起討論，不少內地網民留言表示想到香港應徵，「我一年的工資」、「我可以去洗兩個月」、「還缺人嗎」、「別攔我，我去洗碗」。

不過亦有網民提醒，招聘單張列明「包月」，並非「月薪」，其實工作絕不簡單，又解釋「包月是承包洗碗部門的意思，洗碗大工再聘請幾名幫工，45000再分大細來出糧」、「一個人洗不完，到時候你得自己貼錢進去招人來幫忙洗」、「一個人全天不睡也來不及洗那麼多啊」。

（小紅書截圖）

該則小紅書帖文其後亦被轉發至Facebook，有網民同樣解釋，「包月，即是整個工序外判給你，你自己請多少人自己決定，你自己一個人可以搞定的話，45,000完全歸你」、「中國係叫『承包』，即係判頭」。

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責任編輯：羅嘉欣

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