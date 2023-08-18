社聯5年比賽見成果 以社創力量回饋社區

▲ 香港社會服務聯會舉辦的全港中學生「社創 ‧ 社區4.0」比賽圓滿結束。

香港社會服務聯會（社聯）舉辦的全港中學生「社創 ‧ 社區4.0」比賽完成五屆後正式告一段落。在過去5年間，社聯帶領了近1,400位中學生深入香港各區，了解居民在生活上遇到的痛點和難題，以設計思維構思出創新解決方案，部份成果更有機會在社區中落地開花。

「社創 ‧ 社區4.0」比賽並不是一個單純的科創比賽，更兼顧社區考察和實踐的元素。除了由社創企業、科技公司提供設計思維及創新科技應用的培訓，社聯更邀請來自區內的地區組織安排社區體驗培訓。在決賽階段，亦邀請了來自香港科學園、香港科技大學、香港理工大學等專家擔任講者和顧問，為入圍的學生提供實際建議，完善方案。

聚焦各個社群 化解生活難題

5年來，社聯帶領着學生走進中西區、九龍城區、北區、深水埗區和油尖旺區，從發掘至認識居民生活的痛點，啟發同學發揮創意，解決問題，推動社區可持續發展。這項比賽的理念，與支持比賽多年的花旗集團基金可謂不謀而合，均重視提升年青人就業能力和建構可持續發展城市。花旗集團香港及澳門區行政總裁辛葆璉表示：「多年來，花旗集團致力於在社區發揮正面影響力，一直與有共同理念的機構合作。與社聯合辦的『社創 ‧ 社區4.0』就是其中一個項目。」

要讓學生能夠親身了解社區，當然離不開一眾社區夥伴的參與。每一屆比賽社聯都會邀請不同的地區組織舉辦培訓及安排實地考察。例如第四屆比賽聚焦深水埗區，以關注復康人士於區內的流動安全為其中一個主題。因此，當屆的社區夥伴帶領學生走訪社區，實地了解當區街道環境，更安排輪椅人士分組帶領參賽學生到商場、街市及公園等，親身體驗輪椅人士日常生活情況和出入時遇到的困難，讓學生代入街坊及輪椅人士的角色，發掘一些他們原先意想不到的問題，構思更多貼心及以人為本的設計。

▲ 社聯與社區夥伴合作，舉辦社區體驗培訓，讓同學對區內居民的需要有更具體的認識。

培育創科人才 積極關心在地生活

每一屆的比賽也吸引了不少的中學生參加，有助培育更多關心社區的創科人才，至今累計有236個解難方案。學生在構思和改良方案的過程亦獲得香港科學園、香港科技大學、香港理工大學等合作夥伴提供專業意見和支援。

香港科技大學工程學院鵬程青年工程師學苑的胡錦添教授曾多次擔任比賽培訓工作訪的講者、顧問，以及評審工作。他表示，很高興看到同學善用創意科技和STEM知識來改善社會問題，當中有很多新穎的想法，亦不會過度天馬行空。例如在第一屆比賽中，順德聯誼總會李兆基中學的隊伍「凝聚開拓4.0」憑「AR『見』設」原型作品獲「最具社會效益大獎」。他們在應用程式加入擴增實境（AR）技術，展示計劃中或正在進行的社區工作，讓街坊可以看到AR模擬的新面貌，有助他們提出意見，加強社區參與。

▲ 入圍決賽的隊伍會獲安排顧問及導師的專業意見，改良解難方案原型。

回應居民需求 增強學生自信心

第二屆比賽中就有原型成功在社區應用。來自聖公會諸聖中學「STEMLAB」隊伍所設計的「AR『觸』得到的社區客廳」獲得「最受歡迎大獎」及「優秀表現獎」，並在香港聖公會樂民郭鳳軒綜合服務中心使用。隊伍利用AR技術，只需要一部手機或平板電腦，掃描二維碼，就會出現九龍城區的立體虛擬模型，展示九龍城區的建築模型、今昔對比照片。香港聖公會樂民郭鳳軒綜合服務中心的社工林佩儀於訪問時表示，用家是居於九龍城區的老街坊，隨着時代的變遷，有很多舊景色已被移除，透過這個AR的產品，可以重現他們昔日看到的景象，令他們非常高興。這個亦是懷緬治療的方法，透過重現昔日的情景，刺激長者遠期記憶，減慢記憶衰退。

社聯認為，年青人通過這個比賽，不只是為了爭取獎品，更是贏得到自信心，「我們着重的是學生如何應用學習經歷，回應社區的需要。假如作品能夠被落實使用，滿足感是比獲得冠軍更大，學生們亦能夠恆久地持續參與社區事務。」

▲ 「AR『觸』得到的社區客廳」在九龍城的長者中心應用，該作品利用AR技術製作立體虛擬模型，讓長者重溫九龍城今昔面貌，更可作懷緬治療。

海外考察 刺激創意思維

比賽歷時8個月，入圍決賽的同學親身經歷了一個完整的社創旅程，由認識社區、構思方案、收集意見，直到將概念轉化成原型實體，過程絕對不容易。因此，社聯在每一屆比賽頒獎禮後，也會在當區舉辦公眾展覽，向街坊展示同學的構思，收集他們意見的同時，更向公眾推廣社會創新的理念。

另外，獲得冠軍的參賽隊伍更會到海外考察。第一屆的得獎學生就前往法國，參觀了當地最新的社創項目，例如LemonTri將膠樽回收過程簡化、自動化，增加法國人的回收意願。同學亦留意到參觀的企業創作靈感來自日常生活，例如DynaForm的創辦人是因為平日的運動習慣，從而萌生出用彈床增加長者運動量。這些體驗豐富了學生的眼界，鼓勵他們反思日常生活。

▲ 透過海外考察，學生可以了解其他地區的社創發展，開拓視野。

在8月，第二屆至第五屆的冠軍隊伍將會一同前往台北考察，意味着「社創 ‧ 社區4.0」比賽迎來終點。這一趟的比賽歷程中，啟發了眾多學生的同理心，鼓勵他們關心社區事務，發揮創意思維，實踐社會創新。相信這顆社創的種子也會在學生的下一段旅程中，再次開花結果。

（特約）