【容祖兒演唱會】將同步舉行慈善義賣　Joey自爆3個擇偶條件

▲ 祖兒病癒後愈唱愈勇。

容祖兒共34場《ANOTHER SIDE...... JOEY · MY SECRET · LIVE》已經唱了19場，祖兒病癒後愈唱愈勇，每晚都令觀眾回味無窮。

下星期五祖兒會同步為她的善慈基金籌款，由8月18日至20日於演藝學院設《容祖兒善慈義賣會》，連同身邊好朋友把用過一次甚至沒用過的新衫、褲、鞋、手袋、飾物等，拿出來義賣籌款。

祖兒表示，開始已經叫公司兄弟姐妹及身邊朋友一齊參予呢個斷捨離：「反正他們同我差唔多，用唔著反正放在倉，不如公諸同好做善事。遲些收集朋友清單，我再同大家公佈有何單位、朋友一齊參予今次義賣，等歌迷朋友可以預留時間來演藝學院搶啦。」

▲ 舉行義賣籌款。

上星期不少圈中好友有前來捧場，有Tyson Yoshi、魏浚笙、林家謙， 甘比，李嘉欣、鄭希怡及女兒梁浸浸 ，黃伊汶及兒子陳真等，每晚點唱及安歌部份，祖兒都跟歌迷大合唱，氣氛熱烈。

昨晚talk 位時，觀眾反應熱烈，氣氛非常歡樂，笑料無窮。祖兒笑講朋友戥她著急：「叫我快點生，再唔搞就冇得生！」

觀眾大叫：「點搞先？搞咩先？我係到呀，結婚啦......」引爆全場笑彈。祖兒聞言忍笑答：「哈哈哈...呢度好色情呀....我企返後先，哈哈.....」

她又自爆擇偶條件：「其實我要求好簡單，只希望五官端正，身家清白，有頭髮....點解咁難搵？所以覺得一定係我心態問題，於是我同自己講，唔好諗咁多啦，打開個胸圍...打開個胸懷先係....哈哈哈.....」 ，引發全場大笑。

祖兒謂其實她天生13 點 ，袋了不少私人小故事，個騷已經做了一半，所以會隨心情即慶再爆小故事給大家聽，等大家有新驚喜。