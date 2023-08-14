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【極品客人】港媽落$500訂影孕婦相三年改期3次　攝影師無奈：小朋友入埋幼稚園

親子 17:01 2023/08/14

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熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

港媽落$500訂金，3年卻改期3次屢放飛機，令攝影師十分無奈。

很多港媽都想在懷孕期間留但自己大肚時最美一刻，所以不少孕婦都會選擇影大肚寫真，留給將來作紀念。一般影相前影樓都會要求顧客先落訂，並會帶有改期、撻訂等條款，最近就有人在網上投稿指，有港媽因為早產將拍攝日期一改再改，到小朋友已經出世及上幼稚園前後改期3次，都無次履行承諾，令攝影師非常無奈。

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有攝影師在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿及上載對話截圖，3年前有港媽落了$500訂去影孕婦相，該名港媽因為早產所以改期，之後前後3次改期，卻次次放飛機，每次都在預約日期的前一日或當日才說到不了，直至攝影公司搬了新影樓，這名港媽仍想繼續用舊有的訂金約期。

由小朋友百日改到一歲，由一歲改到兩歲，改到連小朋友入埋幼稚園，但都無一次嚟。

從投稿人的對話截圖所見，店主早前已為港媽改期2次，指影樓都已經易手，而影樓都一早已經搬到別的地方，那個訂應該在BB出生後一年內用，所以不能再給她了。

「呢種生意我哋接唔起」

而港媽就直斥他們做生意眼光短淺，她若到場拍照，埋單可令影樓賺數千元，事主坦言已盡人事，她亦相信沒有一間做生意的公司會幫客人保留訂金足足3年，

過去幾年幫你hold咗日子，你冇嚟到我哋同樣推咗工，留時間俾你，雖然話你幾千蚊埋單，但如果再冒一個你放飛機嘅風險，呢種生意我哋接唔起。

而港媽深深不忿表示「算罷啦!500蚊啫」及後語帶雙關指「知道你哋公司的服務態度，放心，我會幫你哋賣廣告」。而攝影師也不甘示弱，直言他們已經很包容，「謝謝你幫我哋賣廣告，希望你明白或者理解咩叫撻訂。」

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責任編輯︰王明芳

文章獲#生仔要考牌系列授權

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