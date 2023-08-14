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【京津冀水災】政府賑災基金撥6500萬　支援9間機構為京津冀及東北地區賑災　

社會 17:13 2023/08/14

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京津冀及東北地區近日發生嚴重暴雨洪澇災害。（美聯社圖片）

京津冀及東北地區近日發生嚴重暴雨洪澇災害，政府今日（14日）發聲明表示，從賑災基金批出共約6,500萬元，支援9個賑濟災民項目，為內地受災同胞提供救援物資，並會就災情及相關賑災支援與不同救援機構保持密切聯繫。
　　 
是次嚴重暴雨洪澇災害造成重大人員傷亡和財產損失，政府發言人今日向內地受災同胞表示深切慰問，並表示已從速在諮詢賑災基金諮詢委員會後，由賑災基金批核9間機構的賑災撥款申請，批出共約6,500萬元的賑災撥款，為內地受災同胞提供適切援助，以渡過難關、開展災後重建；又形容是次撥款「彰顯香港與內地同胞血濃於水、守望相助的精神」。
　　 
政府亦表示，會聯同賑災基金諮詢委員會繼續密切留意災情及救援工作情況，並與有關機構緊密溝通，監察其實施具體賑災計劃的進展，協助災民早日回復正常生活。在完成賑災計劃後，政府指，有關機構須向賑災基金諮詢委員會呈交評估報告及經審核的帳目。

賑災基金下獲批撥款的機構如下 

  • 香港工會聯合會救災慈善基金
  • 香港北京社團總會
  • 香港世界宣明會
  • 香港青聯交流基金
  • 香港島各界社會服務基金會
  • 華菁會青年基金會
  • 港區省級政協委員聯誼會基金
  • 港區婦聯代表聯誼會基金
  • 愛德基金會（香港）

賑災基金於1993年12月1日根據《公共財政條例》設立，為特區政府提供機制，回應有關在香港以外地方發生災禍的人道援助要求。

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責任編輯：梁凱婷

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