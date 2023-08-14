【癌症殺手】31歲「內地第一網紅」癌末康復後首直播　馮提莫聲音變啞仍積極面對

▲ 「內地第一網紅」馮提莫上周六（8月12日）進行癌症康復後首次直播，雖然唱到尾聲時聲音已明顯變啞，但仍積極面對。

人稱「內地第一網紅」的馮提莫7月坦承患上末期甲狀腺癌，已順利完成手術，並於上周六（12日）進行康復後首次直播開唱，吸引超過300萬人觀看。雖然唱到直播尾聲時聲音已明顯變啞，但她仍積極回應：「我會好好恢復和練習，彌補不足。」

最新影片：

馮提莫最初憑歌曲《學貓叫》爆紅，但自去年年底合約完結之後便暫停活動，一直未有公開露面。直到今年7月24日，她在個人微博上自爆患上末期甲狀腺癌，並上傳病床照及手術疤痕照片，透露自己已經成功完成手術。她當時表示自己不怕生病，「只要人還在，都不是大事」，但術後曾有一段時間說不了話、「無論如何都無法唱不了歌」，令她非常崩潰；不過她亦指自己的身體和聲音已經在努力練習下恢復得差不多，以後會繼續唱歌。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

她在直播結束之後發文感謝現場工作人員及嘉賓，時隔許久再次進行直播，直言「擔心自己唱不好，擔心讓你們失望」，但在看見粉絲的關注與鼓勵後便「瞬間被充滿電」。她亦坦承自己在直播尾聲聲音狀態不佳，「嗓子唱到最後有點啞，大家也聽得出來」，但會繼續積極面對，表示：「我會好好恢復和練習嗓子，彌補自己的不足，之後一定給你們帶來更多好聽的直播」。

女性患甲狀腺癌風險高2至3倍

臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌曾接受TOPick訪問時指出，甲狀腺癌主要位於頸部前面咽喉下面，女性患甲狀腺癌的風險較男性多近2至3倍，大部分患者是30歲以上人士；家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤的人士亦為高危，或自身基因問題，如有大腸瘜肉等人士亦會有較大機會患癌。

此外，他估計輻射亦是其中一個原因，舉例早年日本發生福島核電事故，當時或令附近環境及食物，如海產、農作物或水果等帶有輻射，當人們進食有關食物時，或即已進食有輻射殘餘物，其患上甲狀腺癌的機會亦會較高。

點撃睇甲狀腺癌常見徵狀：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

臨床腫瘤科專科醫生周倩明亦曾表示，近年患甲狀腺癌的個案有上升，但因港人對癌症的警覺提升，加上部分私家醫生可替病人作檢查，故可以及早發現確診個案，病人甚至可有90%存活率，建議市民如摸到咽喉下面有「一粒嘢」，可儘快求醫。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣