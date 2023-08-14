【網紅女教師】南屯官中成立專責小組調查小紅書女教師　如涉違規定嚴肅跟進

▲ 網傳1名官校女教師在小紅書上傳課室內上堂影片。（網上圖片）

日前網傳1名南屯門官立中學吳姓女教師，曾在內地社交平台小紅書上載多條在學校內拍攝的影片，疑涉及學生上課、批改作業及在學校女廁內自拍等，被網民批評不專業、無心教學、有違師德，以及懷疑洩露學生私隱等。

本報日前向學校查詢，南屯官中今日（14日）回覆時證實，已於上周二（8日）得悉事件並就此事知會教育局，校方已成立專責小組，按既定程序作出調查和跟進，如發現任何人士涉及違規行為，校方強調「定會嚴肅跟進」。

涉事小紅書帳號原名為「珊茶花 Camellia」，本報日前翻查該帳號有逾3,000人追蹤、逾5,000人讚好，片中女子被網民認出是在南屯官中任教、擔任1年級班主任後，該帳號已改名並刪除所有影片，有網民質疑學校「請埋啲老師返緊工拍片」，惟擔心刪片後校方只會不了了之。

根據網傳小紅書影片截圖，其中一條影片疑在課室教師桌上放置鏡頭拍攝，並以圖案遮蔽片中學生容貌，綜合影片介紹及字幕，拍片時為放學後的數學補課，正進行隨堂測驗；另一影片則拍攝一疊藍色封面、疑為學生功課簿，片中字幕稱正開始整理要交給上級檢查的作業，片尾則顯示一名女子疑在學校廁所內對鏡自拍。

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教育局上周覆稱，早前接獲相關查詢，已聯絡有關學校了解，並正按既定程序作出調查及跟進，局方如發現教師涉及任何違規行為，定會嚴肅處理。

今次並非首次有本港教師懷疑不當使用小紅書。警方於7月中接獲考評局轉介，指有人於今年5月及7月期間，分別兩度於小紅書上自稱為香港中學文憑試（DSE）閱卷員，並上傳本年DSE中文寫作考試的評卷參考封面，直至上月21日，1名38歲本地中學全職男教師被警方以涉嫌違反《香港考試及評核局條例》被捕。

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記者：馮琪雅