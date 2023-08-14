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【藐視法庭】涉網上留言炸死裁判官全家　男子違禁令缺席聆訊囚4個月

社會 17:06 2023/08/14

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男子涉網上留言炸死裁判官全家，今於高院就違禁令被判囚4個月。資料圖料

2020年12月裁判官辦公室接獲來電，威嚇殺死1名裁判官及其家人，事件引發傳媒報道。其後1名男子於Facebook群組及新聞機構網站留言「講系無用，炸死全家先有證據」，違返高院早前發出網上煽動暴力禁令，涉事男子其後被捕准保釋，及後棄保潛逃。律政司指其違禁令藐視法庭，惟涉案男缺席聆訊，高院法官今（14日）於其缺席下裁定須就藐視法庭負責，判監4個月，兼須付訟費。

申請人律政司；答辯人張志豪。答辯人今沒有出庭應訊，法官於其缺席下作出判決。

法官於書面判決指出，2020年12月3日，裁判官辦公室接獲來電，恐嚇以炸彈殺死1名裁判官及其妻兒，事件經傳媒廣泛報道。

同月5日，答辯人先後於Facebook群組留言「講系無用，炸死全家先有證據」，共有378人回應及有108個留言。及至2021年3月初，答辯人於新聞機構網站留言「炸死全家先有證據」，再有465人回應及118個留言。

基於答辯人的作為違反高院早於2019年10月底發出之禁令，禁制任何人於網上平台發布煽動暴動言論，答辯人於2021年3月5日被捕，警誡下承認因一時衝動及憤怒，而主動發布涉案留言，並沒有意圖炸死裁判官及其家人。答辯人准保釋，其後棄保潛逃，同年9月28日經機場離港，截至2022年5月仍沒有返港記錄。

法官指答辯人蓄意於公共網頁留言，其留言煽動他人炸死裁判官及其家人，屬非常嚴重，留言內容不僅是說說而已，而是激發他人作實際行動，不獨針對高級司法人員，更是嚴重侮辱及挑戰司法及裁判官的家人。法官認為不論是否違反禁令，任何人均會認為這類煽動行為是完全不能接受和令人感到厭惡。

法官指答辯人稱一時衝動及憤怒才發出留言，並沒有意圖煽動他人。惟法官認為答辯人不只發出一則留言，兩則留言內容相同，加上亦非轉發他人留言，為留言內容的發起人。法官續指答辯人沒有移除留言，直至2022年1月答辯人離港後，有關留言才無法再被瀏覽。法官指答辯人一直缺席應訊，沒有參與本訴訟程序，蓄意不承認藐視法庭責任，認為其沒有悔意，且蓄意棄保潛逃以逃避法律責任，必須判以即時監禁，判囚4個月，兼須付懲罰性訟費。

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記者：林育慧
 

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