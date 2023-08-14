【恐怖垃圾屋】美女租Airbnb住3個月　退租變垃圾屋連衛生巾都亂丟

▲ 美女租Airbnb住3個月，退租變垃圾屋，連用過衛生巾都亂丟地上。

光鮮亮麗的外表，不一定就有良好生活習慣。馬來西亞一名Airbnb房東日前在網上分享經歷，指早前有一名外型亮麗的女租客，向自己承租了一個Airbnb單位3個月。未料退租時，屋內卻凌亂不已、十分髒亂，甚至連用過的衛生巾也被隨意丟棄在地上。

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據《中國報》報道，馬來西亞吉隆坡Airbnb房東Irwan Nurul把自己的一個單位放上網站出租，而過去3年以來出租狀況都很良好。然而，她其後把單位租了給一名外型亮麗的女租客，在女租客入住3個月後退租，卻發現單位變得髒亂不堪，更令房東慨嘆，是自己成為Airbnb房東3年來，「首次遇到如此骯髒的租客」。

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房東Irwan Nurul表示，在出租3個月以來，她每個月都會為單位提供清潔服務，確保租客住得舒服。但她發現房內環境糟糕，到處都是垃圾、碗碟未清洗，而廚房水槽內更有食物殘渣。

在房東向該名租客作出勸告後，第2個月再去打掃時，衛生情形仍然是沒有改善。甚至在租客退房後，情況更變本加厲：垃圾依然到處亂丟、雪櫃及水槽內有食物殘渣、碗碟也不曾清洗…甚至連用過的衛生棉，也被隨意亂丟在房內。惟由於畫面太噁心，房東並沒有分享相片。

房東表示，自己事後有向Airbnb投訴及索賠，但租客拒絕賠償。幸運的是房東本身有向Airbnb投保，因此Airbnb一方也有向她支付預算的清潔費。

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責任編輯：羅嘉欣