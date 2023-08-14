  • 31°C
香港時間 : 2023814日 (週一) 17:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【勞動市場】民建聯發佈民調結果    逾4成人對未來1年薪酬福利上漲沒信心

政治 17:17 2023/08/14

分享：

分享：

熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

民建聯發佈民調結果。（資料圖片）

本港經濟在疫後開始復甦，民建聯在6月27日至7月19日展開電話調查，詢問市民對就業前景的看法，調查發現近4成受訪者對個人薪酬福利傾向滿意，但對未來一年工資及福利上漲，尋找更好待遇工作及獲晉升的信心方面，逾4成人表示無信心或非常無信心。

政府統計處最新公布勞動人口統計數字，在4至6月經季節調查失業率為2.9%，較3-5月到降0.1個百分點。民建聯今日舉行記者會，發佈調查結果。調查以電腦隨機抽樣電話號碼，採訪了620名18歲或以上在職或求職的市民。

接近5成在職受訪者感較大工作壓力

在職人士工作壓力方面，調查發現，有49.3%的受訪者表示感到較大的工作壓力。另外，有58%受訪者表示，輸入勞工政策未能有效解決現時人手不足問題。

多達69.4%受訪家庭主婦沒打算1年內返回職場

調查亦發現，接近7成（69.4%）的退休或家庭主婦受訪者沒打算在一年內返回職場的意欲，亦有近7成（69.4%）表示子女並不是選擇不外出工作的因素。

民建聯：提供更完善的公營托兒服務吸引婦女全職工作

民建聯認為政府需要關注本地勞工收入及福利方面的保障。建議政府盡快落實最低工資「一年一檢」機制，以方程式調整法定最低工資。另外，民建聯亦表示政府應完善各類培訓課程及優化「在職家庭津貼計劃」。對於吸引婦女及退休人士重投職場工作，民建聯建議政府提供更完善嘅公營托兒服務，大力推行家庭優先僱傭措施，增加婦女全職工作的吸引力。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希

相關文章

【遊樂設施】民建聯批康文署遊樂場欠趣味　8歲女童︰鐵滑梯如煎牛扒
16:26 2023/08/09
【遊樂設施】民建聯批康文署遊樂場欠趣味　8歲女童︰鐵滑梯如煎牛扒
【華北水災】民建聯捐100萬　自由黨捐50萬
17:20 2023/08/11
【華北水災】民建聯捐100萬　自由黨捐50萬

你可能感興趣

【遊樂設施】民建聯批康文署遊樂場欠趣味　8歲女童︰鐵滑梯如煎牛扒
16:26 2023/08/09
【遊樂設施】民建聯批康文署遊樂場欠趣味　8歲女童︰鐵滑梯如煎牛扒
【華北水災】民建聯捐100萬　自由黨捐50萬
17:20 2023/08/11
【華北水災】民建聯捐100萬　自由黨捐50萬
民建聯 政府統計處 失業率 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
15:55 2023/08/13
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【窮遊香港】內地男來港窮遊教「0蚊過夜」 激讚1地方有冷氣+叉電+水飲
17:22 2023/08/13
【窮遊香港】內地男來港窮遊教「0蚊過夜」 激讚1地方有冷氣+叉電+水飲