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【求職面試】面試結束前的「最後一問」　投資公司CEO教路避開一個地雷話題

親子 17:23 2023/08/14

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求職面試千萬別問這問題。（iStock圖片）

見工最後僱主多數會問求職者有沒有問題，如何回應也是一門學問。近日有美國私人投資公司CEO親自教路，透露了在面試期間，切勿向僱主或面試官詢問一件事，否則隨時釀成求職危機。

美國私人投資公司RSE Ventures的49歲CEO希金斯（Matt Higgins），經常面對不同求職者，近日他在CNBC的專欄中發表意見，並提供面試建議。他表示，相信見過工的人都會非常清楚這個場合會帶來多大的壓力，因為必須在短時間內讓面試官留下深刻印象。

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而僱主或面試官往往在面試最後，會問求職者有沒有任何問題，如果答沒有問題，顯得消極，如果問錯問題，更會適得其反。希金斯提醒，求職員必須確保自己問出「正確問題」，以正向方式結束面試。

我可以給你一項從別人聽不到的建議，那就是永遠不要問面試官有關公司在家工作的細節。

他直言，員工無論在辦公室或居家上班，他都贊成，而在家工作甚至可以大幅減少無意義的會議和不必要的魔擦，釋出更多空間和時間也能讓工作更快樂。

不過從面試官的角度，當求職員查問在家工作的問題，會讓人質疑對方在傳達錯誤的優先事項，對於面試官來說，更像是一種危險訊號，認為求職者對公司不夠忠誠。他舉例，一個有意在家工作的人，和一個下周可以出現在辦公室的人，相較之下，即使前者較優秀，也有更大機會落選。

希金斯指出，職場中的危機管理法則包括「生存」，即員工務必學會如何應對各種不確定性，了解職場中的技巧和妥協。他建議，如果求職者真的很關心在家工作的問題，可以在被選上第二輪面試或收到入職通知時再了解，

當風險很大時，最重要是給面試官留下良好的第一印象。

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責任編輯︰王明芳

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