【石屎剝落】驗樓師學會檢驗港島東50棟樓宇　一半有即時危險

▲ （梁熙提供）

本港近日接連有樓宇石屎剝落，香港驗樓師學會上月底檢驗港島東50棟大廈，發現其中25棟有即時危險，包括出現混凝土剝落、水漬或銹漬和生銹鋼筋外露等8個問題，將通報屋宇署。民建聯立法會議員梁熙表示，結果顯示當局現時樓宇維修的流程並不理想，建議將推「先驗身，後排隊」，並將樓宇更新大行動2.0由5年壓縮至2年。

學會是次檢驗的大廈主要為樓齡達40年以上、收到屋宇署強制驗樓令或維修令的「三無大廈」，快測報告顯示，其中25棟有即時危險，包括出現混凝土剝落、水漬或銹漬、生銹鋼筋外露、混凝土表面隆起、批蕩或飾面磚剝落、樓宇結構構建出現裂縫、表面隆，內裏中空，以及角位出現鈄狀裂縫。學會指，會將結果通報屋宇署，以便當局作後續跟進，例如覆檢有關情況，並於查證屬實後盡快入場代辦相關工程，以拆除「社區炸彈」。

梁熙表示，當局在樓宇更新大行動2.0中，暫時將大廈分為5個批次，但在每個樓宇申請資助後數月，市建局才會告知大廈屬於哪一個批次，且大廈需等到屬於自己的批次獲批後才開始做「驗身」，即找認可人士做初步評估報告，認為需時太長，建議將「驗身」程序調至最前面，即申請資助後就馬上為大廈「驗身」，市建局再按「驗身報告」決定批次，以更準確反映風險。

他並建議當局增加審批人員，將樓宇更新大行動2.0所需的時間由5年壓縮至2年，以堵塞風險。

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責任編輯：黃小冰