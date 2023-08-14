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【捐血活動】偕團隊於流動捐血車捐血　盧寵茂指只像被蚊咬一樣沒有不適

社會 17:28 2023/08/14

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(政府新聞處提供)

醫務衞生局局長盧寵茂及副局長李夏茵今日（14日）到停泊在政府總部的香港紅十字會輸血服務中心流動捐血車捐血，身體力行支持捐血活動和中心的工作，並呼籲市民，包括政府人員踴躍捐血，一同幫助有需要的人士。
 
這輛流動捐血車由今日至8月16日（星期三）會停泊在政府總部內，方便政府人員捐血。盧寵茂教授表示，整個捐血過程非常快捷，只是像蚊子叮一樣，並未有不適。血液沒有代替品，儲存期亦有限，中心每天需要收集650包血液，才能為全港醫院提供足夠的血液進行臨床輸血治療，讓有需要的病人及時獲得救援。要確保血庫可以保持穩定和充足的血液供應，實有賴熱心市民自願無私捐獻血液，而每次所捐的一包全血，已經可救治三名或以上病人。
 
盧寵茂續指，政府不同部門和紀律部隊近月已舉辦多次捐血活動，供政府人員參與。呼籲更多市民加入捐血救人的行列，成為恆常捐血者。亦鼓勵企業和團體籌辦更多捐血活動，肩負捐血救人的使命。
 
中心於全港各區設有多個捐血站，每日亦會派出流動捐血隊及流動捐血車到訪不同機構及社區，方便市民捐血。市民可致電各捐血站或透過流動應用程式「HK Blood」預約捐血，詳情可參閱：www.ha.org.hk/rcbts

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責任編輯：陳展棋 

 

 

 

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