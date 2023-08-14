【郵輪碼頭】容海恩、何敬康要求召開特別會議談交通配套不足　促楊潤雄交代

▲ 容海恩(左)和何敬康(右)要求委員會召開特别會議，討論啟德郵輪碼頭交通配套不足。(容海恩fb圖片)

啟德郵輪碼頭早前因交通配套不足，一度令大批旅客要長時間候車出市區，新民黨立法會議員容海恩、何敬康，去信立法會經濟發展事務委員會主席陳祖恒，要求委員會召開特别會議，討論啟德郵輪碼頭交通配套不足事宜，要求文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席。

容海恩和何敬康在信中指，啟德郵輪碼頭因為交通配套不足的問題，引發了旅客大排長龍，人流未能有效疏導的混亂情況。他們認為，雖然政府其後推出應對措施，惟事件足以反映，政府就旅客來訪郵輪碼頭的準備不足和評估失誤，並對香港的聲譽造成不良影響。

▲ 容海恩和何敬康去信陳祖恒的信件。(容海恩fb圖片)

容海恩和何敬康提出，要求召開特别會議，並要求楊潤雄，以及運輸署、路政署等相關的規劃和交通部門出席，以回應及交代事件。

何敬康認為，旅遊業是香港的重要支柱，要求局方正視事件，「查找不足，不容許我們在積極說好香港故事的同時，為香港形象添煩添亂。」

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責任編輯：區綽彥