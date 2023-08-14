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【超市大搜查】日本《LDK》比拼60款面膜　推介20款A級高保濕貼服之選

食用安全 17:56 2023/08/14

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熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

日本《LDK》比拼60款面膜，推介20款A級高保濕貼服之選。

夏天長時間吹冷氣，肌膚容易變得乾燥，記得做足保濕功夫。日本雜誌《LDK the Beauty》最近評測60款片狀面膜，逐一比拼保濕效果、成分和使用感，當中有20款面膜獲評為A級。

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《LDK the Beauty》搜羅了市面60款人氣面膜，包括Curél、QUALITY 1st、肌美精等品牌，並根據價錢分為4類：

  • 大容量面膜
  • 250日元以下平價面膜
  • 250日元以上中價位面膜
  • 500日元以上貴價面膜

雜誌根據以下3個標準進行評分:

保濕力

  • 按照包裝說明的建議使用時間，將面膜敷在手臂上，30分鐘後利用儀器測量皮膚水分含量，比較各款面膜的保濕力。

成分

  • 由專業人士檢視每款面膜的成分，能否達到保濕、美白、收毛孔、抗衰老、防止皮膚粗糙等美膚效果；另外，如面膜含有乙醇等易刺激成分，會被扣分

使用感

  • 實際使用面膜，測試是否貼服、容易掉落，亦比較黏膩感、香味、用後肌膚感覺等等

本次測試以「保濕力」作為評分重點，根據測試結果，有20款面膜獲評為A級：

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在本次測試中，有3款面膜被評為「Best Buy」最推薦的產品，分別是「QUALITY 1st All In One Sheet Mask EXII」、「ByUR Honey Gorgeous Skinny Cream Mask」，以及「SUIKO HATSUCUR Vitamin Essence Mask V5」。

以上3款面膜均具有優秀的保濕功效，在成分和使用感測試中同樣獲得高分評價，面膜的附著力好，緊貼臉部線條，用後可改善肌膚狀態。

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責任編輯：羅嘉欣

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