【超市大搜查】日本《LDK》比拼60款面膜　推介20款A級高保濕貼服之選

▲ 日本《LDK》比拼60款面膜,推介20款A級高保濕貼服之選。

夏天長時間吹冷氣,肌膚容易變得乾燥,記得做足保濕功夫。日本雜誌《LDK the Beauty》最近評測60款片狀面膜,逐一比拼保濕效果、成分和使用感,當中有20款面膜獲評為A級。

最新影片:

《LDK the Beauty》搜羅了市面60款人氣面膜,包括Curél、QUALITY 1st、肌美精等品牌,並根據價錢分為4類:

大容量面膜

250日元以下平價面膜

250日元以上中價位面膜

500日元以上貴價面膜

雜誌根據以下3個標準進行評分:

保濕力

按照包裝說明的建議使用時間,將面膜敷在手臂上,30分鐘後利用儀器測量皮膚水分含量,比較各款面膜的保濕力。

成分

由專業人士檢視每款面膜的成分,能否達到保濕、美白、收毛孔、抗衰老、防止皮膚粗糙等美膚效果;另外,如面膜含有乙醇等易刺激成分,會被扣分

使用感

實際使用面膜,測試是否貼服、容易掉落,亦比較黏膩感、香味、用後肌膚感覺等等

本次測試以「保濕力」作為評分重點,根據測試結果,有20款面膜獲評為A級:

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

在本次測試中,有3款面膜被評為「Best Buy」最推薦的產品,分別是「QUALITY 1st All In One Sheet Mask EXII」、「ByUR Honey Gorgeous Skinny Cream Mask」,以及「SUIKO HATSUCUR Vitamin Essence Mask V5」。

以上3款面膜均具有優秀的保濕功效,在成分和使用感測試中同樣獲得高分評價,面膜的附著力好,緊貼臉部線條,用後可改善肌膚狀態。

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯:羅嘉欣