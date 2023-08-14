  • 30°C
香港時間 : 2023814日 (週一) 18:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐2023】陳怡名親解清空社交網帖文原因 　否認壓力爆煲朋友鼓勵得啟發

娛樂 17:57 2023/08/14

分享：

分享：

熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《2023香港小姐競選》今日（8月14日）於將軍澳某酒店舉行候選佳麗泳裝記者會，當中14號佳麗陳怡名（Zora）為近日清空社交網帖文一事接受TOPick訪問。

【香港小姐2023】陳怡名突然清空社交網帖文　晒與朋友對話截圖疑受情緒困擾

親解清空帖文原因

問到Zora是否壓力太大才會決定清空社交網帖文，她直言有壓力：「因為一打開IG有很多網民留負評，我看到很不開心，朋友有叫我可以刪除IG，但我用IG有其它事情要做，所以當負評彈出來一定看得到。」因此，她決定清空帖文，這樣網民就不可以留言。

Zora又指網民的留言都不是給其意見，全是責罵甚至有粗口：「如果你指覺得我廣東話不好，可否練好些或者覺得我脾氣不好，可否溫柔些？我會吸取意見，但全部責罵的都是粗口，真的令我很不開心。」

陳怡名否認壓力爆煲。（陳慧安 攝）

朋友鼓勵得啟發

提到她上載與朋友的對話內容截圖，其朋友不斷鼓勵她，對此Zora說：「我的朋友看到報導後有鼓勵我，叫我不需要理會其他人評論，大讚我是她們心目中最美。她更叫我不要自證，因為現在很多人罵人，都會想自證清白，其實不需要的，她對我說喜歡你的人做甚麼也會喜歡你，不喜歡你的，就算你真心對待也不會喜歡你，所以對我有很大啟發。」

點擊圖片放大
+5
+4

否認壓力爆煲

Zora又指前幾天心情確實有為此事受到影響，但TVB及佳麗王怡然和王敏慈也有安慰陪伴她，故心情平復不少，並澄清絕對沒有壓力爆煲。

最後她表示今天有點緊張，全因高跟鞋太緊，站得不太好，又指以前有少許出錯也覺得不要緊，但現在一有出錯就會被人放大，不過會努力調節心情。

記者:陳曉柔

最新影片推介：COLLAR專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【香港小姐2023】陳怡名理大碩士畢業　Zora憑21.5吋纖腰封今屆「蛇腰」之后【多圖】
14:11 2023/08/03
【香港小姐2023】陳怡名理大碩士畢業　Zora憑21.5吋纖腰封今屆「蛇腰」之后【多圖】
【香港小姐2023】陳怡名公開踩大會攝影差　不顧港姐形象與網民開火展罵戰
12:57 2023/08/05
【香港小姐2023】陳怡名公開踩大會攝影差　不顧港姐形象與網民開火展罵戰
【香港小姐2023】陳怡名解釋爆粗罵網民原因　Zora「照騙」與真人兩個樣
18:56 2023/08/05
【香港小姐2023】陳怡名解釋爆粗罵網民原因　Zora「照騙」與真人兩個樣
【香港小姐2023】陳怡名突然清空社交網帖文　晒與朋友對話截圖疑受情緒困擾
今日 11:00
【香港小姐2023】陳怡名突然清空社交網帖文　晒與朋友對話截圖疑受情緒困擾

你可能感興趣

【香港小姐2023】陳怡名理大碩士畢業　Zora憑21.5吋纖腰封今屆「蛇腰」之后【多圖】
14:11 2023/08/03
【香港小姐2023】陳怡名理大碩士畢業　Zora憑21.5吋纖腰封今屆「蛇腰」之后【多圖】
【香港小姐2023】陳怡名公開踩大會攝影差　不顧港姐形象與網民開火展罵戰
12:57 2023/08/05
【香港小姐2023】陳怡名公開踩大會攝影差　不顧港姐形象與網民開火展罵戰
【香港小姐2023】陳怡名解釋爆粗罵網民原因　Zora「照騙」與真人兩個樣
18:56 2023/08/05
【香港小姐2023】陳怡名解釋爆粗罵網民原因　Zora「照騙」與真人兩個樣
娛樂人物職業 香港小姐 網絡熱話 綜藝節目 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
15:55 2023/08/13
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【窮遊香港】內地男來港窮遊教「0蚊過夜」 激讚1地方有冷氣+叉電+水飲
17:22 2023/08/13
【窮遊香港】內地男來港窮遊教「0蚊過夜」 激讚1地方有冷氣+叉電+水飲