【香港小姐2023】陳怡名親解清空社交網帖文原因 　否認壓力爆煲朋友鼓勵得啟發

《2023香港小姐競選》今日（8月14日）於將軍澳某酒店舉行候選佳麗泳裝記者會，當中14號佳麗陳怡名（Zora）為近日清空社交網帖文一事接受TOPick訪問。

【香港小姐2023】陳怡名突然清空社交網帖文 晒與朋友對話截圖疑受情緒困擾

親解清空帖文原因

問到Zora是否壓力太大才會決定清空社交網帖文，她直言有壓力：「因為一打開IG有很多網民留負評，我看到很不開心，朋友有叫我可以刪除IG，但我用IG有其它事情要做，所以當負評彈出來一定看得到。」因此，她決定清空帖文，這樣網民就不可以留言。

Zora又指網民的留言都不是給其意見，全是責罵甚至有粗口：「如果你指覺得我廣東話不好，可否練好些或者覺得我脾氣不好，可否溫柔些？我會吸取意見，但全部責罵的都是粗口，真的令我很不開心。」

▲ 陳怡名否認壓力爆煲。（陳慧安 攝）

朋友鼓勵得啟發

提到她上載與朋友的對話內容截圖，其朋友不斷鼓勵她，對此Zora說：「我的朋友看到報導後有鼓勵我，叫我不需要理會其他人評論，大讚我是她們心目中最美。她更叫我不要自證，因為現在很多人罵人，都會想自證清白，其實不需要的，她對我說喜歡你的人做甚麼也會喜歡你，不喜歡你的，就算你真心對待也不會喜歡你，所以對我有很大啟發。」

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否認壓力爆煲

Zora又指前幾天心情確實有為此事受到影響，但TVB及佳麗王怡然和王敏慈也有安慰陪伴她，故心情平復不少，並澄清絕對沒有壓力爆煲。

最後她表示今天有點緊張，全因高跟鞋太緊，站得不太好，又指以前有少許出錯也覺得不要緊，但現在一有出錯就會被人放大，不過會努力調節心情。

記者:陳曉柔

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