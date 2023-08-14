【開心速遞】送水輝麥當勞舉行生日會一圓童夢　許家傑回母校想當年自爆秘密

▲ 有酒粒男神之稱的「送水輝」許家傑於麥當勞慶生。

有酒粒男神之稱的「送水輝」許家傑將於8月16日生日，一眾粉絲為許家傑提前慶祝生日，更讓他一圓童夢，於麥當勞舉行生日會，十分開心！

許家傑跟TOPick自爆小學最難忘的事，並分享今年的生日願望。

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許家傑童夢實現

即將迎接40歲來臨，許家傑今年的生日會非常特別，選擇在小朋友喜歡的快餐店內舉行。

他興奮道：「開心啊！因為由細到大都想試喺度開生日會，今年叫做還返自己一個童年願望。」

粉絲又陪伴他回到母校粉嶺公立學校，重拾昔日的回憶。

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▲ （IG圖片）

小學回憶事件簿

問到小學時最難忘的往事，他透露：「小學時因為罰抄抄唔晒，之後扮病，當時諗起覺得好大好大件事。因為冇交功課而被老師罰抄，之後就一直累積，罰咗要抄約10次就好驚，唔識去面對，所以扮病扮唔舒服，持續約一星期，日日都唔想返學。」

他又謂：「因為要罰抄功課，但一直都抄唔晒，所以好驚。𠵱家睇返其實係好小嘅一件事。」

原來小朋友時期的許家傑亦曾有百厭的一面。

▲ （IG圖片）

大談生日願望

談到今年的生日願望，他感慨道：「自己真係大個喇，40歲。希望可以每一日都做自己鍾意嘅嘢，同埋開開心心咁過。」

他又很感恩：「今次因為好多人幫手，所以先可以做一個咁成功嘅生日會。咁多年賺到嘅最多原來唔係名聲、金錢，係賺到好多友誼，希望我所有身邊嘅朋友都身體健康、開開心心。」

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分享生日會照片

許家傑於IG分享生日會照片，並寫道：

多謝大家參加 許家傑小朋友既生日會，細細個就見到人地係麥當勞開生日會。今年心諗一定要搵人陪我癲返一次！

多謝 @jackhuiofficialfansclub @daisyyp.c 俾咗一個驚喜大家，見到大家到咗門口大叫嗰下好明顯大家真係唔知道去邊度開生日會😂😂😂

之後再要大家行左半個鐘去我既小學同細個成日食餐蛋麵既士多。

成個過程有啲無聊、有啲傻、仲幾熱Tim，但多謝你哋陪我渡過，呢一日我會好好記住！每當我遇到困難、唔開心嘅時候，我都會記得我身邊有好多天使❤️❤️❤️

#主持姐姐好風趣

#麥樂雞蛋糕好攪笑🤩

#但兩個蛋糕更加靚

#仲有個食我唔肚痛既自家製蛋糕

#最後附上一個連自己都想恥笑既急口令

#最後最後最後

#想同你哋講聲

#你地係我既動力

記者：梁樂欣

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