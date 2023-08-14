【遷出令】6旬婦赴內地治癌收遷出令　同住丈夫做漏一事遭沒收公屋

▲ 孔女士與鄧先生結婚後，往內地醫病，同住丈夫因做漏一事遭房署沒收公屋。

公屋住戶漏了剔除或婚姻狀況有改變要加名，沒及時去更新，一樣會令公屋租約被終止！一對夫婦婚後居於牛頭角彩德邨一個二人單位，太太孔女士早前往內地暫住期間，先後患上腫瘤及確診患癌，接受手術加上疫情嚴重而一直未有回港，單位暫由丈夫獨居。

4月時，房署以長期丟空單位為由要求他們遷出，丈夫因做漏了加名步驟，就算他一直居於單位亦不獲受理，令他們相當徬徨，孔女士更指，「跳樓燒炭嘅屋我都接受，暫時俾個瓦遮頭！」

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《東張西望》日前報道，一名66歲的孔女士於2010年與女兒獲得公屋分配，入住牛頭角彩德邨一個2人單位；一年後，她與現年58歲任職巴士司機的鄧先生結婚，她說︰「我係同老公結婚，唔係同居，同居趕我走，我冇嘢講，我哋係合法夫妻，就算佢冇名，不過佢喺呢度居住，都應該唔算犯法……」

鄧生也表示，這個兩人單位，人數沒有多又沒有少，但消防處有條守則，「原來一定要加人名，真係唔知！」而孔女士直認自己疏忽，與老公結婚後應立即加上老公戶籍，

我應該嗱嗱聲幫我老公加名，我老公嗰時又話嫌煩，遲啲先，所以係我嘅錯，一拖再拖，我希望房屋署諒解我嘅錯，同埋我哋真係合法夫妻。

錯失公屋

孔女士行錯一步，本來後果未止於咁嚴重，但4年前，孔女士回鄉暫住，就引來軒然大波，

嗰時我62歲，我諗住自己半退休就返大陸，遇上疫情困身，肚入面有一個腫瘤好大，好似碗仔咁大開刀，開刀之後就休息，當時老公就話，「你唔好返嚟，你返嚟我要照顧你！」

遇上疲情嚴重，手術後又要覆診，所以孔女士一直留在內地未能返港。直到2022年尾，孔女士發覺身體出現了大問題，女兒要她去醫院檢查，一check之下，原來確診甲狀腺cancer

我打電話俾呢度啲朋友幫我排期，香港起碼有醫療福利，話要6個月之後，先可以排到做手術，但我要即刻做手術，所以12月尾我去咗上海做手術，手術之後要休息，個個月都要去覆診，佢要驗啲血脂。

做完手術，在休養期間，孔女士突然接到丈夫的電話，指房署曾經派人過來，於是孔女士決定提早返香港，

我3月份返嚟，我都見咗房屋署曾小姐，佢都冇同我提要迫我哋遷出，都冇同我講到，『你間屋長期丟空』，乜都冇講，一路到月尾，就俾信叫我遷走，佢嘅理由係「長期丟空，濫用公屋」，我即刻去房屋署，話除名加名都唔俾，佢話依家要終止合約，你唔可以做呢啲！

房署按合法程序收樓，孔女士也有向房屋署上訴庭申請，不過最後失敗，維持原判，

佢話通常上訴失敗之後，6個星期一定要退回呢間屋俾佢哋，我話我同老公瞓邊度？佢話你真係有困難，你哋可以去收容中心，收容中心夜晚9點可以瞓，朝早9點要出嚟，會鎖門，唔可以喺收容中心逗留。

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接受住凶宅

孔女士指現在老公有病，想轉到中轉屋，就算凶宅也不介意，

講得難聽啲，跳樓燒炭嘅屋我都接受，可以暫時俾個瓦遮頭，我同老公生活安樂啲，等佢身體好返啲，佢返工，我哋出去租間屋都可以生活，佢咁嘅身體去揸車，我都好擔心，佢揸揸咔暈咗，好危險！不過佢就話中轉屋你冇可能！我話我暫時唔會搬，佢就話你間屋我哋收硬！

一個錯失搞到有屋變冇屋，鄧生對突如其來的轉變，令他完全接受唔到，他透露4月初做了公司的年驗，通過了，但4月尾房屋署寄了封信來，

5月頭先叫白車入廠喇！去咗聯合醫院，就係見到信已經暈！

鄧生因為經常覺得頭暈，巴士公司已經暫停咗他的職務，至於孔女士3月返香港後，沒有再到內地醫院覆診，帶來的藥都已經差唔多食完，

我依家淨返3、5日藥，（房屋署）曾小姐就話俾5日你返去攞藥得唔得，我話一定唔得！點解，我返咗去之後，醫生要驗血，驗血要3日至5日先可以攞報告，之後先可以俾藥，唔係話我一返去就可以攞藥，第二日我就返嚟，再講我係老人家，返去唔使休息呀！我要求10日，佢唔出聲。所以我訴求，留返呢間屋，我加返老公個名，我哋喺呢度安安樂樂生活！

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就孔女士的個案，《東張》聯絡房屋署的新聞組，對方以書面回覆指，「違反租約或房屋政策，我們會採取租約管制行動，包括根據《房屋條例》發出「遷出通知書」終止租約及收回單位。」至於孔女士的個案，房署會跟她緊密聯絡，盡力提供適切的協助。

遷出令限期在7月31日，經過房署的斡旋，終於為他倆夫婦帶來新消息，

房屋署曾小姐話，依家幫我哋向上面申請中轉屋，佢話幾時攞到間中轉屋，我哋幾時先搬遷，呢樣我好多謝佢，叫我同老公準備糧單、稅單辦手續，都多謝房屋署冇苦苦迫住我哋，等我哋依家仲可以安安樂樂喺度有瓦遮頭。

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責任編輯︰王明芳