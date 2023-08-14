【香港小姐2023】王怡然煲星爺《逃學威龍》學粵語　兩位佳麗教王敏慈講廣東話

▲ 4號王怡然與17號王敏慈因參選而成為閨密。

《2023香港小姐競選》在今日（8月14日）於將軍澳一酒店舉行候選佳麗泳裝記者會，16位佳麗穿上色彩豔麗比堅尼現身記招，這次也是今屆港姐首次以泳裝見傳媒。

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當中來自內地的4號佳麗王怡然（Lynn）和17號王敏慈（Lovelle），這對閨密姊妹花以半鹹半淡廣東話接受TOPick訪問，雙雙表示剛才在台上緊張到站不穩。Lynn說：「著比堅尼有少少怕醜，有啲企唔穩，同埋有啲緊張，但都OK，為準備作最好準備。」

▲ 4號王怡然、17號王敏慈（陳慧安 攝）

而Lovelle同樣表示感到緊張，亦因為會場冷氣較冷，凍到腳震震：「有啲企唔穩，落咗台就唔緊張。（決賽都會好凍喎！）要習慣呢個好凍嘅環境。」

她表示目前戒口為決賽作準備，進食較健康的食物，強調不會完全節食，同時亦有做瑜伽墊上鍛鍊的運動，保持苗條身形。

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看星爺學廣東話

Lynn稱現在努力學習廣東話，希望盡快學有所成，並透露最近頻頻看周星馳《逃學威龍》系列學廣東話：「1、2、3集都有睇，尋晚仲有睇《賭神》！」

Lovelle則表示經常一起研究廣東話：「互相提點對方，講錯或一啲字嘅發音。」兩女透露13號陳曉彤（Cindy）及10號陳霈錤（Hera）也有大方教她們廣東話。

雖然選美戰場上位位都是競爭對手，但Lovelle認為過程更為重要：「依家training入面，我哋兩個人玩得好開心，同埋有好多好好嘅memory，呢個最重要，大家攞經驗。」

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廣東話不好產生誤會

談到14號佳麗陳怡名（Zora）近日壓力爆煲清空社交網帖文，Lovelle表示有安慰對方，並為對方解畫指當中有誤會：「廣東話唔係咁好，好易產生一啲誤會，我哋全部廣東話唔太好，會注意一下發音。唔好畀自己咁大壓力，自己開心最重要。」

Lynn指自己甚少看網上評論，勸喻對方不要太介懷：「唔好pay too much attention，我哋最重要活在當下。」

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記者：陳曉柔

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