【調查】民主思路：「一國兩制」指數微升1.7%　國際評香港民主發展跌

▲ 民主思路召集人湯家驊(左)及聯席召集人(研究)潘學智(右)。(民主思路供圖)

民主思路今日（14日）公佈新一輪「一國兩制」指數，從2022年下半年的5.92分上升了1.7%，最新2023年上半年的讀數為6.02分。其中，本港與內地的「陸港關係」指數升幅最大，上升5.4%；國際評價方面，香港在「民主發展」下跌最多，下跌1.6%，全球排名由72稍為下跌至73。

民主思路委託中大亞太研究所，在今年6至7月電話訪問約1000名市民，並運用9個外國智庫的綜合數據庫和127個指標計算，得出 「一國兩制指數」。調查發現，本地民意調查所有有關「一國兩制」的分項評價，延續上輪調查升勢，其中，本港與內地的「陸港關係」指數升幅最大，上升5.4%，其次的是「高度自治」及「人權自由」，分別上升5%及3.4%。

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項目負責人兼民主思路聯席召集人潘學智指，內地與香港有緊密的跨境社會及經濟聯繫，重新通關象徵兩地關係重新恢復往來，市民感受到重回正軌的信心及期望。

國際評價方面，香港在「民主發展」下跌最多，下跌1.6%，全球排名由72稍為下跌至73。「公民權利」分數繼續下降，下跌0.8%，但排名仍維持91。「經濟開放」下跌0.3%，落後大勢，但全球排名維持第2。

民主思路召集人湯家驊認為，西方媒體對國際觀感影響大，認為國際評價與本港人的真實評價有一定差距，外訪對改善國際觀感影響不太實際。

至於年底區議會的選舉，湯家驊透露，目前有6至7名成員有意參選，不過內部對參選與否仍未有結論，預計投票率可能低於3成。

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責任編輯：區綽彥