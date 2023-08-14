【珍惜生命】20歲女墮樓輕生　死前疑受圍觀者刺激：不跳看不起你

▲ 20歲女子墮樓輕生，死前疑受圍觀者言語刺激。

內地一名年僅20歲的年輕女生，日前疑為情所困，危站家中窗台企跳。女生最終墮樓身亡，惟在她墮下前曾有人喊話「不跳看不起你」。家屬指控，女生疑受刺激導致輕生，將向對方追究責任。

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據《瀟湘晨報》報道，浙江金華永康市一名20歲女生在7月30日危站在租住的公寓6樓窗邊，及後跳下輕生。而網上流傳的影片顯示，一名女生當晚站在公寓窗戶欄杆外，樓下有人起哄大叫「不跳看不起妳」、「把你抓起來」，隨後女生就墜落地上。

報道引述死者家屬的朋友表示，該名女生來自貴州，今年20歲，疑為情所困，一時想不開才選擇輕生。事發後，家屬接到通知趕往現場，但女生已身亡，而警方告知亦排除他殺的可能。

目前，死者遺體仍存放在當地殯儀館。而死者的家屬認為，樓下起鬨的人士刺激了死者尋死，欲追究對方責任，並已報警，而當地警方表示已紀錄在案，但不便透露具體情況。

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責任編輯：羅嘉欣