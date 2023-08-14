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【珍惜生命】20歲女墮樓輕生　死前疑受圍觀者刺激：不跳看不起你

健康 18:24 2023/08/14

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20歲女子墮樓輕生，死前疑受圍觀者言語刺激。

內地一名年僅20歲的年輕女生，日前疑為情所困，危站家中窗台企跳。女生最終墮樓身亡，惟在她墮下前曾有人喊話「不跳看不起你」。家屬指控，女生疑受刺激導致輕生，將向對方追究責任。

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據《瀟湘晨報》報道，浙江金華永康市一名20歲女生在7月30日危站在租住的公寓6樓窗邊，及後跳下輕生。而網上流傳的影片顯示，一名女生當晚站在公寓窗戶欄杆外，樓下有人起哄大叫「不跳看不起妳」、「把你抓起來」，隨後女生就墜落地上。

報道引述死者家屬的朋友表示，該名女生來自貴州，今年20歲，疑為情所困，一時想不開才選擇輕生。事發後，家屬接到通知趕往現場，但女生已身亡，而警方告知亦排除他殺的可能。

目前，死者遺體仍存放在當地殯儀館。而死者的家屬認為，樓下起鬨的人士刺激了死者尋死，欲追究對方責任，並已報警，而當地警方表示已紀錄在案，但不便透露具體情況。

求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：羅嘉欣

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