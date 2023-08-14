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【內地水災】港府捐款6500萬賑災　李家超：對受災同胞表深切慰問  

政治 18:22 2023/08/14

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特首李家超向受災同胞表示深切慰問。（資料圖片）

京津冀及東北地區近日發生嚴重暴雨洪澇災害，特首李家超今日向受災同胞表示深切慰問，而港府則宣布從賑災基金批出共約6,500萬元予九個賑濟災民項目，涉及九間機構。

李家超在社交平台稱，他已指示相關部門須就災情及相關賑災支援與不同救援機構保持密切聯繫，監察其實施具體賑災計劃的進展，以協助災民早日回覆正常生活。
　　 
李家超呼籲社會各界繼續關注及支援內地災情，為救援人員打氣，並祝願內地同胞一切平安，災情盡快過去。

政府發言人則指撥款彰顯香港與內地同胞血濃於水、守望相助的精神，希望撥款能為內地受災同胞提供適切援助，協助災區渡過難關，開展災後重建。

賑災基金下獲批撥款的機構名單

1. 香港工會聯合會救災慈善基金

2. 香港北京社團總會

3. 香港世界宣明會

4. 香港青聯交流基金

5. 香港島各界社會服務基金會

6. 華菁會青年基金會

7. 港區省級政協委員聯誼會基金

8. 港區婦聯代表聯誼會基金

9. 愛德基金會（香港）

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記者：戴朗希

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