《寵愛Pet Pet》收視上升增11萬觀眾　《破毒強人》收視23.6點稱冠

▲ 《破毒強人》

TVB在今日（8月14日）公布上周（8月07日至8月13日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台8時半及9時半時段兩劇第二周收視齊上揚。

《破毒強人》跨平台直播收視最高23.6點（152萬觀眾），升2.2點，較上周增加14萬觀衆；而《寵愛Pet Pet》最高收視19.8點（127萬觀眾），升1.6點，較上周增加11萬觀衆；《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.8點（134萬觀眾）。

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▲ 《寵愛Pet Pet》

《思家大戰》收視升2點

資訊節目方面，《東張西望》最高收視21.5點（139萬觀眾）；由肥媽夥拍《中年好聲音》主持、並由有「音樂情人」之稱的鄭子誠作聲音導航首播的《奇蹟小店》，最高收視15.3點（98萬觀眾）；遊戲節目《咁你都唔識》最高收視14.7點（94萬觀眾）。

至於周六晚《獎門人開心Party感謝祭》最高收視19.2點（123萬觀眾），升2.8點；《龍虎武師》最高收視16.1點（104萬觀眾），升2點。

而周日晚《思家大戰》最高收視21.5點（138萬觀眾），升2點；緊接播出的《大笪地唱不停》最高收視19.7點（126萬觀眾），升3.6點。