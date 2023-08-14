【小太空人】8名港產「小太空人」誕生　沙呂小天文精英製火箭模型脫穎而出

▲ 「萬通保險小太空人訓練計劃」今年復辦，誕生8位小太空人。

小朋友對太空充滿好奇心，加上航天科技進步，太空夢並非遙不可及。停辦了3年的「萬通保險小太空人訓練計劃」今年復辦，再度開啟小朋友的星空夢，展現「It is Possible! 」的信念。經過三輪嚴格選拔後，8位小太空人終於誕生，他們分別來自6間傳統名校及地區名校，早前更遠赴美國參與太空探索之旅。

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赴美9天參與太空探索之旅

由萬通保險國際有限公司主辦及贊助的「萬通保險小太空人訓練計劃」，4月完成第一輪遴選，5月選出50位入圍的準小太空人，當中再選出20位準小太空人進入6月舉行的面試。最後8位小太空人脫穎而出，他們分別是聖保羅男女中學附屬小學的王爾騰和達芷欣、喇沙小學的黎忻瀚、拔萃女小學的梁凱晴、香港培正小學的吳坤奇和胡文博、浸信會沙田圍呂明才小學的倫睿希、聖保祿天主教小學的許靖悠。

8位小太空人早前與家長遠赴美國，展開為期9天的太空探索之旅。他們首站到亨茨維爾（Huntsville, Alabama）太空訓練營接受模擬太空人訓練，包括在1/6地心吸力下感受月球漫步；第二站去佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），小太空人可近距離觀看火箭發射台，參觀土星5號火箭及「亞特蘭蒂斯」號（Atlantis）。

▲ 8位小太空人分別來自6間傳統名校及地區名校。（大會提供）

10歲天文精英製火箭模型

其中10歲的小太空人倫睿希（Shawn）來自浸信會沙田圍呂明才小學，將於新學年升讀小五。Shawn分享，他提交的創意作品為火箭及基地模型，亦創作一個講述天文精靈面對困難嘲笑，仍堅持不放棄的故事。Shawn的媽媽倫太是小學常識科老師，她指兒子一手一腳構思及策劃短片，她在過程中只作引導的角色。Shawn與媽媽一起赴美參加9天太空探索之旅，這是他首次到當地︰

難忘在美國之旅體驗太空漫步，學習了很多太空知識。

Shawn的學業成績優異，各科成績都很平均。他表示對學校的天文、科學與科技科特別應興趣，校內亦設有天文館，他擔當天文大使。小小年紀的Shawn對太空充滿好奇心，這次小太空人計劃正好讓他有機會實現理想。Shawn喜愛閱讀，尤其升上小學後閱讀興趣更廣泛，他現正看《哈里波特》中文版，特別愛看中國歷史書籍。

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Shawn的爸爸倫先生坦言，對兒子在眾多參加者中脫穎而出成為小太空人感到驚喜。他與太太都是在職父母，一直讓兒子順其自然按興趣發展。Shawn很懂事，自理能力高，倫先生表示兒子生性乖巧︰

他很自律，放學後會自己做功課，沒有補習，我們也沒有刻意栽培他。

升小五的Shawn將應付呈分試，也要為升中選校做準備，倫太稱會考慮直資中學或地區英中，認為「沙田區都有很多好學校」。平日主要由倫太跟進Shawn的功課及學業進度，倫先生則多教兒子數學。他笑指兒子有時會質疑他，在旁的Shawn回應爸爸︰「因為媽媽是老師，我比較相信她。」

倫氏夫婦沒有為兒子安排太多課外活動，Shawn主要玩跆拳道，也熱愛彈鋼琴，口才了得的他還不時擔任學校大型活動的司儀。Shawn下有一名9歲的弟弟，同校的弟弟即將升讀小四。倫先生指兩名兒子性格迥異，大仔Shawn較外向多言。至於會否鼓勵細仔參加小太空人計劃，他稱要看兒子意願。

▲ 倫睿希的父母在職父母，沒有刻意裁培他，只讓他順其自然按興趣發展。（駱秀玲攝）

沙呂小設天文館

浸信會沙田圍呂明才小學助理校長趙嘉俊指出，該校設有校本課程「常識二︰天文、科學與科技科」，將以天文、科學學習單元結合資訊科技學習單元，納入課時，每周設有兩堂。Shawn的班主任教授天文、科學與科技科，鼓勵他參加小太空人計劃，並協助他應對面試，他最終成為該校第二位小太空人。趙助理校長提及當年創校校長提倡在校內設立天文館，現在樂見學生在天文、科學與科技領域取得好成績。

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記者︰駱秀玲