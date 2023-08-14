【輸入外勞】航空業首輪獲批輸入2841名外勞　地勤人員佔最多

▲ 航空業首輪輸入勞工計劃申請，包括719個地勤人員配額申請獲批。（資料圖片）

運輸業輸入勞工計劃涉及航空業首輪申請審批工作已經完成，運輸及物流局今日（14日）公布，首輪接獲29間合資格公司申請共2,889個輸入勞工配額，涵蓋計劃下所有10個工種，當局最終批准28間公司、共2,841個配額，幾乎全數申請獲批，佔計劃配額上限6,300個的45%。當局今日已向所有申請人發信通知申請結果。

獲批申請以地勤人員佔最多，728個配額申請之中，有719個配額獲批；其次是機坪服務員，465個配額申請中，有445個配額獲批。此外，10個指定工種之中，有7個工種申請配額全數獲批，例如飛機維修技工或技術員390個配額申請，以及機艙工作員366個配額申請，均全數獲批。

▲ 10個指定工種之中，有7個工種申請配額全數獲批。（政府新聞處網頁截圖）

運流局指，其中1宗申請因擬提供工資低於該工種工資中位數而未獲批准，另有少數申請因不符合下列其中1項計劃基本要求而未能全數獲批，包括申請不屬於計劃下10個指定工種、申請配額數目不合乎全職本地員工與輸入勞工比例要求，以及申請人未曾就申請配額職位進行本地招聘。

運流局發言人表示，期望輸入勞工盡快到港接受培訓及投入工作，以紓緩航空業人手嚴重短缺的問題，並支持行業持續復蘇。運流局和機管局會繼續就計劃聽取小組意見，並密切監察實施情況。運流局續說，會適時公布計劃下第2輪申請詳情。

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責任編輯：馮琪雅