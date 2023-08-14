【內地交流】同行萬里交流計劃9月復辦　盼中學生認同維護文化安全有利國家穩定

▲ 隨着兩地通關，內地交流計劃已於早前重啟。（蔡若蓮facebook圖片）

為加深中學生對內地的認識，提升國民身份認同，教育局將於新學年復辦「同行萬里」內地交流計劃，並籌辦4個為期4至5天的交流團，邀請學校提名中三至中六生參加。交流團將配合國安教育課程框架，期望學生認同維護資源安全及生態安全的必要性等。當局指活動屬自願參與性質，倡學校積極鼓勵未曾赴內地交流的學生參與。

教育局已委託3間指定承辦機構，包括華暢東方文化國際交流有限公司、香港青少年教育交流中心有限公司，以及和富社會企業有限公司，於本年9月至來年8月籌辦4個為期4至5天的交流團，內容如下：

行程 建議每校報名人數上限 5日上海、寧波海上絲路及文化探索之旅（飛機線） 每校最多44名師生（40名學生及4名隨團教師） 5日湖南省張家界、長沙地質與環境保育之旅（高鐵線） 每校最多132名師生（包括120名學生及12名隨團教師） 5日湖北省武漢、宜昌文化與三峽水利建設之旅（高鐵線） 每校最多132名師生（包括120名學生及12名隨團教師） 4日福建省歷史文化及海上絲路考察之旅（高鐵線） 每校最多88名師生（包括80名學生及8名隨團教師）

根據教育局今日（14日）向各中學發出通函指，其中「上海、寧波海上絲路及文化探索之旅」的目標是幫助學生認識「一帶一路」的發展策略，並思考有關策略為香港帶來的機遇，及認同維護經濟安全的重要性。行程會安排學生到訪寧波南塘老街，了解國家優秀的文化傳統，期望他們認同「維護文化安全是維繫國家、民族團結和國家穩定的重要基礎」；並會參觀上海歷史博物館，了解國家安全重點領域的基本內涵及重要性。

另外，當局文件亦顯示，「湖南省張家界、長沙地質與環境保育之旅」的目標是讓學生探討可持續發展的挑戰，並明白維護資源安全及生態安全的必要性。其中，學生會到訪湖南省國家森林公園，欣賞張家界、袁家界及天子山等自然風景地貌，了解人類活動對生態環境的影響和責任。局方希望他們從中明白到可持續發展的需要，並認同「維護生態安全、資源安全、核安全及新型領域安全的必要性」。

當局表示，學校可於新學年期間報名參加多於1個交流團，而參加學生屬自願性質，不過指學校應積極鼓勵以往未曾參加內地交流計劃的學生參加，尤其是中三學生，以增加他們對國家的認識，並配合學校課程深化所學。另指，擬提名學生及教師參加「同行萬里」的學校可由9月1日起於承辦機構網站下載報名表，並在擬出發日期前指定限期內，將填妥的報名表傳真至承辦機構；獲錄取的師生將可獲教育局資助7成團費，餘下的3成須自行負責，每人須自行支付團費介乎678元至1,335元不等。

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責任編輯：梁凱婷