  • 30°C
香港時間 : 2023814日 (週一) 20:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青年宿舍】深水埗仲學舍8.18截止申請　甘比上周親自面試問入住原因

社會 19:36 2023/08/14

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

華置行政總裁劉陳凱韻（甘比，左）上周與申請者交流。（華置提供圖片）

華人置業集團與劉葉淑婉紀念慈善基金合作推出青年宿舍「仲學舍」，將於本周五（18日）截止申請。華置今日（14日）表示，自從本月初接受申請，反應「非常熱烈」，很快已經接獲眾多年輕人申請入住，未有公布具體申請數字，集團呼籲有興趣並符合申請資格的18至30歲在職或自僱青年提交申請，預計首批合適申請者將於下周簽約，最早於9月初入住。

華置今日發稿指，華置行政總裁劉陳凱韻（甘比）與工作人員上周起與申請人面試，期間與申請者交流，了解申請者希望入住的原因，以及對於參與公益活動的熱誠，甘比透過新聞稿表示：「集團希望透過仲學舍幫助青年擁有自己的獨立生活空間、發展新技能和擴闊視野，特別希望他們回饋社區。由於申請人數眾多，我們會加緊面試，然後盡快安排合適者入住。期望未來大家一起努力，共同建設一個更和諧美好的社區。」

華置指，申請者主要看中仲學舍位於九龍區的優越位置，方便其上班，而且租金吸引之餘，更已經包括水費、電費及上網費等。此外，有申請者目前與多個家人同居一室，希望成功入住仲學舍後擁有自己的獨立空間。另外，多位申請者均指樂意參與公益活動，回饋社區。

新聞稿指，仲學舍位於「九龍中心點」，鄰近充滿主題咖啡店和特色小店的深水埗「文青街」、售賣價廉物美電子產品的「電子街」、以及提供不同運動設施的楓樹街遊樂場，讓住客輕鬆品嘗雅致料理及獲得各種生活所需。集團引述申請者主要看中仲學舍位於九龍區的優越位置，方便上班；租金吸引之餘，更已經包括水費、電費及上網費等；有申請者目前與多名家人同居一室，希望成功入住仲學舍後擁有自己的獨立空間。

仲學舍項目是「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」第3個獲批項目，為計劃下首個九龍區項目，整幢物業共有42間房間，可提供最多84個宿位，每宿位平均租金約3,000元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【青年宿舍】華置深水埗酒店轉青年宿舍　甘比兒子命名「仲學舍」84宿位平均月租3000元
19:44 2023/07/20
【青年宿舍】華置深水埗酒店轉青年宿舍　甘比兒子命名「仲學舍」84宿位平均月租3000元
【青年宿舍】銅鑼灣酒店青年宿舍已收300申請　完成超過200小時社區服務可減免租金
19:04 2023/03/27
【青年宿舍】銅鑼灣酒店青年宿舍已收300申請　完成超過200小時社區服務可減免租金
【改善民生】七大商會發表倡議書　籲工商界捐借土地、想方設法為社會提供更多房屋供應
17:40 2023/06/29
【改善民生】七大商會發表倡議書　籲工商界捐借土地、想方設法為社會提供更多房屋供應
【青年宿舍】荃灣西如心酒店青年宿舍申請月底截止　菁英會：過千人有意入住
13:29 2023/05/08
【青年宿舍】荃灣西如心酒店青年宿舍申請月底截止　菁英會：過千人有意入住

你可能感興趣

【青年宿舍】華置深水埗酒店轉青年宿舍　甘比兒子命名「仲學舍」84宿位平均月租3000元
19:44 2023/07/20
【青年宿舍】華置深水埗酒店轉青年宿舍　甘比兒子命名「仲學舍」84宿位平均月租3000元
【青年宿舍】銅鑼灣酒店青年宿舍已收300申請　完成超過200小時社區服務可減免租金
19:04 2023/03/27
【青年宿舍】銅鑼灣酒店青年宿舍已收300申請　完成超過200小時社區服務可減免租金
【改善民生】七大商會發表倡議書　籲工商界捐借土地、想方設法為社會提供更多房屋供應
17:40 2023/06/29
【改善民生】七大商會發表倡議書　籲工商界捐借土地、想方設法為社會提供更多房屋供應
青年宿舍 陳凱韻 華置 酒店 深水埗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
15:55 2023/08/13
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【窮遊香港】內地男來港窮遊教「0蚊過夜」 激讚1地方有冷氣+叉電+水飲
17:22 2023/08/13
【窮遊香港】內地男來港窮遊教「0蚊過夜」 激讚1地方有冷氣+叉電+水飲