【生物科技】 港大ICCOV疫苗進入第二期臨床試驗　盼建4萬呎疫苗廠

▲ (林宇翔攝)

【生物科技系列-疫苗研發】

新冠疫情肆虐全球各地3年後，於今年始步入風土化階段。疫情初期，美國藥廠輝瑞及莫德納的mRNA(信使核糖核酸)平台疫苗，很快獲得美國食品及藥物管理局的緊急藥物授權，以此為平台的疫苗、迅即成為預防感染及重症的主要方法之一。不過對付新冠病毒的疫苗，不僅只有傳統的滅活或減活疫苗、以及mRNA平台疫苗。港大科研團隊，分別亦於疫情期間，研發噴鼻式及DNA疫苗。前者於去年12月獲內地批准緊急使用。至於名為埃斯克福(ICCOV)的DNA疫苗，則正在本港進行第二A期臨床試驗，預料於明年年初完成。

研發時間性十分重要 疫苗因無法於本地生產耽誤兩年

埃斯克福疫苗的趨形，是源自港大於2015年計劃研發的愛滋病疫苗。領導兩種疫苗研究的微生物學系講座教授陳志偉接受TOPick專訪。他表示，於新冠疫情爆發後10個月已成功研發疫苗。雖然DNA疫苗於疫苗的穩定性及安全性較mRNA疫苗高 (詳見下文)，不過受制於無法在本地生產，於內地生產期間亦需要「排隊」，由研發成功至現今可以進行臨床試驗，足足延遲兩年時間。陳表示，疫苗研發時間性十分重要。當大部分本港市民已有自然群體免疫，接種疫苗相應需求已減少。疫苗即使完成臨床試驗，現時是否能於本港使用仍是未知之數。

港大學者包括微生物學系講座教授袁國勇、以及美國哥倫比亞大學著名病毒學家何大一早前成立「大流行病研究聯盟」（Pandemic Research Alliance），其中一個目的是為下一次傳染病大流行作好準備。陳志偉表示，新冠疫情並非像2003年的沙士，於世界上絕跡，而是仍於世界上一直傳播，變異株有機會令疫情重新具威脅，疫苗仍是日後應對疫情的重要手段。他指，香港封城時間的損失金額巨大，而檢測、口罩的費用均需要錢，不過於新冠疫情爆發期間，港府投資於疫苗的生產只有2千萬，是不成比例，「如果投資10億於研發疫苗、並用於香港人身上，之後可以減少的是過千億的經濟損失。」

科學家「日以繼夜」工作 本港設立疫苗廠有利研發

本港研發疫苗的其中一個障礙，是本港目前仍然未有疫苗生產基地。協助陳志偉將疫苗投放於內地進行臨床試驗的醫克生物主席鄭淇德表示，目前內地生產基地只能提供臨床測試，如果要生產疫苗需要擴充產能。他表示，本地科學家的工作是「日以繼夜」工作，而於疫情大流行的時期研發更是分秒必爭，不過基於兩地的地域差距，專家要到內地就生產作出協作亦有不少困難，於本港設立疫苗廠，始終較有利疫苗於本地研發。

目前唔係全權擁有(內地公司)，要配合對方的生產；不過如好似我地團隊咁痴線的人、(擁自己廠房)可以完全話哂事，我話年三十晚開工就開工，whatever(無論)咩野原因要做到個樣野，分秒必爭。 --鄭淇德

鄭淇德表示，一直有與政府及科學園溝通，亦已有心儀的土地，希望於科學園或落馬州河套區可以落地建廠，希望廠房達到4萬呎，並設有動物實驗室，預估興建廠房的開支需要5億元，不過仍待當局「拆牆鬆綁」。他透露，政府及科學園曾建議可以進入將軍澳創新園的園區，不過是一個多層大廈、與其他租戶共用的廠房。不過，團隊希望有獨立廠房，亦較容易達到GMP(良好生產規範)的標準。

盼與政府合作營運 自家疫苗可用於疫苗接種計劃中

港大2020主動向港府「敲門」，提出設疫苗廠的計畫，惟卻不獲港府撥款支持，只能轉投尋找私人投資者，直至現時本港仍未有正式的疫苗廠。鄭淇德指，據其了解當初的計劃不被校董會支持。他表示，這類型項目不可以只是靠大學承擔，亦需要政府支持，盼望疫苗廠的運作能與政府合作，分擔研發的開支，日後生產的疫苗可以用於政府的疫苗接種計劃中，將科研成果重新應用至香港人身上。

科技園公司回覆TOPick查詢時表示，不評論個別個案。公司指，會培育及支援創科公司，在不同階段提供支援及配套措施，支持由研發到製造的項目。已將位於大埔、元朗及將軍澳的三個工業邨，重新定位為「創新園」，以推動增值產業發展。

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記者：陳展棋