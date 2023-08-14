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【平機票】國泰周四售10萬張優惠機票　包括倫敦、巴黎、杜拜等30個航點

社會 20:01 2023/08/14

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（國泰航空Facebook圖片）

國泰航空今（14日）表示，航線網絡已逐步復常，為了讓全城起飛，將在本周四（17日）推出逾10萬個優惠機位，當中特別集合超過30個長短線熱門航點，包括阿姆斯特丹、巴黎、倫敦、芝加哥、墨爾本；曼谷、福岡、首爾、東京及新加坡等。

10萬個優惠機位售票時間，是本周四下午2時至8月30日下午11時59分，使用於明年1月1日至6月30日。而優惠航點就包括：

短線：

曼谷 (BKK)、重慶 (CKG) 、福岡 (FUK)、海口 (HAK)、杭州 (HGH)、首爾(ICN) 、高雄 (KHH)、吉隆坡 (KUL)、東京(成田) (NRT)、名古屋(NGO)、北京 (PEK)、上海 (浦東) (PVG) 、新加坡 (SIN)、青島 (TAO)、成都 (TFU)、台北 (TPE) 、西安 (XIY) 及廈門 (XMN)


長線：

阿姆斯特丹 (AMS)、班加羅爾 (BLR)、布里斯本 (BNE)、孟買 (BOM)、巴黎 (CDG)、德里 (DEL)、杜拜 (DXB)、法蘭克福(FRA)、約翰內斯堡(約翰尼斯堡) (JNB) 、倫敦 (LHR)、墨爾本 (MEL)、芝加哥 (ORD)、珀斯(伯斯) (PER)、三藩市(舊金山) (SFO)、悉尼(雪梨) (SYD)  及特拉維夫 (TLV)

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責任編輯：黃小冰

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