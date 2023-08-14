【免費留宿】小紅書流傳免費留宿攻略　中大：非開放時間逗留訪客會被驅趕、有需要會報警

▲ 小紅書流傳中大免費留宿攻略，但中大今回應指，若訪客在非開放時間逗留會被驅趕。（資料圖片）

內地社交平台小紅書早前流傳「免費留宿攻略」，有報章今日（14日）引述相關帖文指，中文大學校園設施可供旅客或遊客免費留宿。中大今晚隨即就有關傳言及報導作出澄清，澄清有關傳言及報導與事實不符，指若訪客在非開放時間逗留校園，會遭到驅趕，如有需要，校方甚至會報警處理。

中大表示，中大校園對外開放時間為早上9時至晚上9時，所有訪客不得在非開放時間逗留校園；若訪客違反相關規定會被驅離校園，如有需要，校方甚至會報警處理。

校方亦提及已於數年前開始實施校園出入管理及保安措施，要求訪客進入校園時，須出示身份證明文件（如香港身份證或護照等）作登記，及說明到訪校園目的。

據早前流傳相關帖文指，中大「何善衡工程學大樓」及「康本園」兩棟大樓能夠提供「免費留宿」，並分享大樓內設有插座供訪客充電、提供免費Wi-Fi服務、獲保安駐守，因此能夠安心入睡；另建議訪客到「科學館G層」洗澡。

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記者：梁凱婷