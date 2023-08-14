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【猴痘】一名33歲男子確診猴痘　潛伏期間有高風險接觸

社會 20:27 2023/08/14

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(資料圖片)

衞生防護中心今日（14日）表示，一名有長期病患的33歲男病人確診猴痘。中心表示，他於8月7日開始發燒，並於8月10日出現皮疹，他八月十三日到廣華醫院求診，同日入院，現時情況穩定。

初步調查顯示，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織。

中心早前已設立猴痘電話熱線（2125 2373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午九時至下午五時運作，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。中心同時提醒市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。

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責任編輯：陳展棋 

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