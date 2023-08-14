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【回收藥物】4款治療疱疹及抑鬱症藥片含致癌雜質　曾供應醫管局及私家醫院等

社會 20:47 2023/08/14

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3款Apo-Acyclovir藥片含雜質需回收。（衞生署圖片）

​衞生署今日（14日）表示，接獲持牌藥物批發商顯榮行通知，三款Apo-Acyclovir產品及一款Apo-Amitriptyline藥片含有雜質，同意顯榮行採取預防措施，從市面回收相關產品。

涉事產品：

產品名稱香港註冊編號批次編號
Apo-Acyclovir 200毫克藥片HK-43427TK5832
Apo-Acyclovir 400毫克藥片HK-58229TH6096
Apo-Acyclovir 800毫克藥片HK-58228TK1734
Apo-Amitriptyline 10毫克藥片HK-09273RM0518

衞生署表示，由於受影響批次的Apo-Acyclovir產品含有高於可接受水平的雜質N－亞硝基二甲胺（NDMA），而受影響批次的Apo-Amitriptyline藥片含有N－亞硝基去甲替林（NNORT），該些藥物的海外製造商正回收上述批次產品。基於實驗室測試結果，NDMA及NNORT均被列為可能令人類患癌的物質，作為預防措施，顯榮行自願從市面回收受影響的產品。
　　 
而上述產品均為處方藥物。Apo-Acyclovir產品含阿昔洛韋，用於治療因單純疱疹病毒或水痘帶狀疱疹病毒所引致的感染，而Apo-Amitriptyline藥片含阿米替林，用於治療抑鬱症。根據顯榮行的資料，上述受影響批次產品曾進口香港，受影響Apo-Acyclovir產品曾供應予衞生署診所、私家醫生和藥房，而受影響Apo-Amitriptyline藥片曾供應醫院管理局、私家醫院及出口至澳門。顯榮行已設立熱線電話（2541 5731）解答相關查詢。
　　　
衞生署發言人指，衞生署至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察回收，又提醒正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

需回收的Apo-Amitriptyline藥片。（衛生署圖片）

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責任編輯：黃小冰

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