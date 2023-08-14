BLACKPINK美國巡唱險生意外　升降台欄杆沒鎖好Jennie幾乎半空跌落台

人氣女團BLACKPINK近日在美國新澤西州進行世界巡迴演唱會，她們於本月12及13日在當地演出，第2場演唱會因惡劣天氣一度考慮取消，但她們最終仍在暴雨中完成了演出。

當BLACKPINK成員在台上唱《Forever Young》時，4人站上升降舞台，四周僅有簡單的鐵欄桿圍住，當中成員Jennie跟粉絲互動，並靠着欄杆提起長腿擺甫士讓粉絲拍照。

可是，升降台的欄杆似沒安全鎖或沒鎖好，竟突然鬆開傾斜，Jennie險失重心直跌落台，幸她反應夠快，即握住欄杆往回站穩。

在台下粉絲不禁發出驚呼，而Jennie的臉也上露出驚嚇神情，有餘悸的她並即一手撫胸定驚，不過Jennie十分專業，即又一臉笑容繼續表演。

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非首次出安全問題

不少粉絲知道此事後，網上鬧爆YG事務所與主辦單位忽視舞台安全。

其實，BLACKPINK巡唱不是首次出安全問題，早在去年美國巡唱時，有粉絲指Jennie耳機疑似漏電。

當時BLACKPINK她們齊跳唱時，站在左側的Jennie突然「啊」一聲尖叫並往後跌，然後狀甚痛苦地蹲下，疑似耳機漏電。而不用幾秒，Jennie也是十分專業地即起來繼續表演。

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