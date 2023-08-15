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【阿Sa情變】梁超怡傳介入石恆聰阿Sa戀情　遭網民鬧爆仍如常更新IG

娛樂 10:03 2023/08/15

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

梁超怡被傳為介入石恆聰、阿Sa戀情的「C小姐」。

Twins成員阿Sa（蔡卓妍）與百億麻將館太子爺男友石恆聰拍拖6年多，突然傳出二人已分手的消息，網上有消息指阿Sa因石恆聰與圈中的C小姐關係愈來愈親密而引致分手收場。

不過，阿Sa向傳媒稱與石恆聰分手並不涉及任何第三者，又表示二人仍是關係很好的朋友。

有指C小姐是《2022年度香港小姐競選》季軍、「最上鏡小姐」、「現場觀眾至Like佳麗」及「最佳口才獎」得主梁超怡，網民就湧到其社交網，洗版式留言狙擊！

【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限

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網民：點解要搶呀Sa男友

自梁超怡被瘋傳為「C小姐」後，其IG就相當「熱鬧」，事關不少網民湧至留言：「點解要搶呀sa男友」、「阿sa 40個樣仲後生個你」、「無恥」、「想靠呢啲新聞上位，慳啲啦」、「點解要咁做呀？」，又有網民留言：「清者自清 人言可畏」、「人講你又信有冇證據，成班人衝埋嚟鬧，勁無聊」。

梁超怡被網民洗版式鬧爆，似乎也無損她的心情，她於昨日（8月14日）也有更新IG限時動態短片，拍下自己與朋友嘆蟹粉撈麵，而全程只是拍著美食，而且食物頗為豐富，看來胃口不錯

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梁超怡有follow石恆聰IG

梁超怡的IG也因C小姐風波而增加follower，其IG的追蹤人數由8700人升至超過1萬人，似乎部份人是因為此事而認識梁超怡，又有可能網民希望看到梁超怡就事件的回應。

梁超怡更被發現有追蹤石恆聰的IG，這更令人懷疑她是C小姐。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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