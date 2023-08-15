【公屋輪候】排公屋僅2年獲派單位惹議　23歲港女大曬新居︰最好的生日禮物

▲ 23歲港女排公屋2年獲派單位惹議。

在香港買樓置業艱難，想上樓也不易，房署早前公布，公屋一般申請人平均輪候時間為5.5年。近日一名港女於社交平台分享，她排公屋僅2年獲派一人單位，並大曬新居，形容為「最好的生日禮物」。不過，她的分享惹來一眾公屋輪候人士熱議，不解她何以這麼快就能上樓。

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獲派天澤邨一人單位

該名港女在facebook群組「公屋討論區」發帖表示，「今年最好嘅生日禮物5月嘅時候突然收到」。她表示由審查到首派等了兩年，獲派天水圍天澤邨一人單位，而且是高層單位，月租9百多元。她寫道︰

單位冇地板，自己整，冇搵裝修公司，半個月就入咗伙。

從她分享的照片可見，單位四正開揚，廚房有兩扇窗尤其闊落。單位沒有地板，她自行鋪設啡色地板。

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網民紛紛恭喜樓主可以安居樂業，表示「兩個住都唔迫呀」、「好大呀，好羨慕呀」、「廚房有兩窗同大」、「有公屋退休無憂」、「恭喜你有個新開始」。有輪候公屋的網民大呻，「咩世界吖！我等咗7年2人擴，1月收到合格信到而家都未第一派」、「我屋企人仲要等多1至2年，因為嚟緊先交資料同見面，真係6至7年」。

極速上樓全因特別調遷

可是有網民疑惑︰「等兩年？震驚全個群組呀」、「有乜原因可以2年就分配房」。有眼利的網民留意到樓主屬特別調遷，「人哋封信都寫咗特別調遷」、「佢有社工幫佢搞，樓主有講佢自己家庭糾紛」。

樓主提供了配房通知信，信件上註明「特別調遷」，獲分配天澤邨澤輝樓的單位，租約於今年5月24日生效。

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責任編輯︰王明芳